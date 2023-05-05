6 тыс. военнослужащих и 250 млн фунтов стерлингов на церемонию: что нужно знать о коронации Чарльза III

Уже 6 мая состоится историческое событие – коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Церемония традиционно пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Она начнется в 13:00 по киевскому времени. Впервые с 1902 года событие произойдет в выходной день, а не будний, потому британцы выйдут на работу не в понедельник, а вторник, 9 мая.

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OBOZREVATEL расскажет вам впечатляющие факты о предстоящей коронации Чарльза, которая, к слову считается самой дорогой в истории. Из-за масштабных мер безопасности стоимость коронации увеличилась со 100 до 250 миллионов фунтов стерлингов (12 млрд гривен). Для сравнения, церемония для королевы Елизаветы II обошлась в 1,57 миллиона фунтов стерлингов, что сегодня эквивалентно 46 миллионам фунтов стерлингов.

Интересные факты о коронации

1. Всего в день церемонии, то есть 6 мая, будут задействованы около 6000 военнослужащих британских вооруженных сил.

2. На службе Чарльз III наденет корону Святого Эдуарда, которая была изготовленная в 1661 году. Она весит 4 фунта 12 унций (2,2 килограмма) и сделана из чистого золота.

3. В то время как на коронации королевы присутствовало более 8000 человек, ожидается, что на коронации Его Величества будет только 2000 человек.

4. Монарх лично выбрал музыку для церемонии, содержащей 12 новых произведений, в том числе гимн, написанный американским композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. Часть службы будет выполняться на валлийском языке. Среди солистов будет всемирно известный валлийский оперный певец сэр Брин Терфел.

5. Камиллу коронуют в короне королевы Марии, изготовленной для церемонии 1911 года. Она будет модифицирована: самый знаменитый и крупный бриллиант мира Кохинуром уберут.

6. Королевский дом Великобритании — единственный из европейских домов, который более 1000 лет сохраняет традицию коронации. Однако коронация Чарльза состоится с меньшим размахом, чем его матери в 1953 году.

7. Принц Гарри все-таки приедет на коронацию, но вот его супруга Меган Маркл с двумя детьми останется в Калифорнии.

Напомним, в воскресенье, 7 мая состоится концерт и лазерное шоу в Виндзорском замке. По традиции запланированы уличные вечеринки. От выступления в Виндзоре отказались Элтон Джон, Spice Girls, Гарри Стайлс, Эд Ширан, Адель. Они сослались на плотный гастрольный график.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на церемонию не были приглашены лидеры 7 стран. Читайте наш материал, чтобы узнать, какие государства, кроме России, Ирана и Беларуси попали в "черный список".

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