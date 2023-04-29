Трехдневная феерия с лазерным шоу и концертом в Виндзоре: как пройдет коронация Чарльза III и где смотреть церемонию

6 мая 2023 года состоится коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Церемония традиционно пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а службу проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Велби. Празднование коронации продлится три дня, так что британцы получат дополнительный выходной день в понедельник, 8 мая.

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OBOZREVATEL подробно расскажет, что нас ожидает в день процессии, кто будет приглашен на торжественное мероприятие, а также, сколько оно продлится. Отметим, что Чарльз станет 40-м правящим монархом Великобритании (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Расписание событий

10:20 по британскому времени (12:20 по киевскому) – шествие к Вестминстерскому аббатству.

11:00 по британскому времени (13:00 по киевскому) – начало коронации.

14:00 по британскому времени (16:00 по киевскому) – шествие к Букингемскому дворцу, выход на балкон Букингемского дворца.

Интересно, что вместе с Чарльзом коронуют его жену Камиллу. Супруга монарха официально станет королевой. Сейчас же она является королевой-консортом, но эту приставку уберут.

Что произойдет на коронации?

Во время торжественной церемонии король Чарльз приносит коронационную присягу. Формулировка менялась на протяжении веков, но сегодня монарх обязуется править в соответствии с законом, осуществлять справедливость с помощью милосердия. После присяги Его Величество будет помазан, благословлен и посвящен архиепископом. Затем совершается Святое причастие.

Кто приглашен?

Кроме британских членов королевской семьи церемонию посетят и другие высокопоставленные лица. Известно, что 6 мая будут присутствовать представители Ирландии, Франции, Испании, Бельгии, Японии, Венгрии, Монако, президент ЕС, глава Польши Анджей Дуда, супруга Джо Байдена Джилл Байден. Свой визит подтвердили князь Монако Альбер II и его супруга Шарлин, кронпринц Дании Фредерик и супруга кронпринцесса Мэри, кронпринцесса Швеции Виктория с отцом королем Карлом Густавом, король Испании Филипп VI и королева Летиция.

Как будет проходить празднование?

В воскресенье, 7 мая состоится концерт и лазерное шоу в Виндзорском замке. По традиции запланированы уличные вечеринки. От выступления в Виндзорском замке отказались Элтон Джон, Spice Girls, Гарри Стайлс, Эд Ширан, Адель. Они сослались на плотный гастрольный график.

Где смотреть?

Британцы и гости страны смогут посмотреть коронационную процессию, заняв место вдоль ее маршрута. Как сообщают источники, в городах по всей стране будут установлены большие экраны.

Кроме того, онлайн-трансляцию в прямом эфире будут показывать британские телеканалы BBC One, BBC Two, ITV 1 и Sky News или транслировать через BBC iPlayer, ITVX или YouTube-канал Sky News.

Ранее OBOZREVATEL информировал, что 26 апреля король Чарльз и королева-консорт Камилла официально открыли сцену Евровидения в Ливерпуле. Монарху доручили ответственную миссию - зажечь огни. Украинская певица Юлия Санина после события смогла познакомиться с королевскими особами и поговорить с ними про Украину.

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