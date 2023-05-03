Не только Путин и Лукашенко: лидеры каких стран не были приглашены на коронацию Чарльза III

Уже через считанные дни состоится историческое событие – коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Церемония пройдет 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а службу проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Велби. Празднование коронации продлится три дня, а на мероприятие будут приглашены члены королевских семей и лидеры государств.

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Как стало известно, в "черный список" попали сразу семь стран. Это означает, что их главы не смогут присутствовать на церемонии. Об этом пишет информационное агентство Reuters. Приглашение выслали лидерам тех государств, с которыми Великобритания имеет полные дипломатические отношения.

Кроме России и Беларуси в этом году на событие не приедут лидеры Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. Отметим, что от КНДР и Никарагуа будут дипломаты, но не правящие лица. Напомним, что Владимир Путин и его приспешник Александр Лукашенко так же не были приглашены на прощание с Елизаветой II.

Что касается коронации, впервые с 1902 года церемония пройдет в выходной, а не рабочий день. 8 мая британцы получат дополнительный день отдыха. После официальной части ожидается громкий концерт, на который приедут мировые знаменитости, лазерное шоу и всенародные гуляния.

Процессию в прямом эфире будут показывать британские телеканалы BBC One, BBC Two, ITV 1 и Sky News или транслировать через BBC iPlayer, ITVX или YouTube-канал Sky News. Торжество начнется 6 мая в 13:00 по киевскому времени.

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