Стало известно, что на дедовой коронации будет делать 9-летний принц Джордж: родные долго спорили

9-летний сын герцогов Уэльских Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет выполнять особую роль в коронации своего дедушки Чарльза ІІІ уже 6 мая этого года. Маленький принц Джордж станет самым молодым пажом на церемонии.

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Семья долго спорила, стоит ли школьнику так рано доверять ответственную роль. Об этом сообщили журналисты People со ссылкой на спикера королевской семьи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Принц Джордж станет одним из 4 пажей своего дедушки. Его обязанностью будет помощь монарху с одеждой. 9-летний внук правителя будет держать шлейф его королевского наряда.

Роль пажа во время церемонии коронации считается очень престижной в Великобритании. Исторически сложилось, что паж – первый шаг к посвящению в рыцарство. Им становились маленькие мальчики до 12 лет, которые прислуживали знатным лицам. Следующая ступень – оруженосец.

Обязанности с принцем Джорджем разделят 13-летний лорд Оливер Чолмондейли, 12-летний Ральф Толлемаш и 13-летний Николас Баркли. У королевы-консорта Камиллы также будут свои пажи – ее внуки.

Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет самым младшим в их компании, поэтому родители долго спорили о его миссии. Их беспокоило, справится ли сын и как это повлияет на его отношения с друзьями.

"Они осознают, что он достаточно взрослый, чтобы понимать, что происходит. Но они помнят, что привычная жизнь вернется, когда на следующей неделе Джордж придет в школу, где коронация станет предметом обсуждения его одноклассников. Его родители очень взволнованы и рады, что Джордж станет пажом", – говорится в комментарии.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как выглядят приглашения на коронацию монарха, которые получат 2 тысячи человек. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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