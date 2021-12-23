Королева разочарована. Стало известно, с кем Елизавета II встретит Рождество

Королева Великобритании Елизавета II проведет праздничный ужин на Рождество со своим старшим сыном, 73-летним принцем Чарльзом, и его второй женой Камиллой. 71-летняя дочь монарха, принцесса Анна, не сможет провести праздник с матерью, как планировалось, из-за подтвержденного коронавируса у ее супруга,сэра Тимоти Лоуренса.

Как передает The Sun, ранее 95-летняя королева была вынуждена отказаться от своей традиционной поездки в любимый загородный дом в Сандрингеме, где она отмечала праздник на протяжении десятилетий (кроме предыдущего года). Монарху придется остаться в Виндзорском замке.

Это является предупредительной мерой и связано с растущим в Великобритании распространением штамма коронавируса Омикрон.

Инфекция "гуляет" от королевы совсем недалеко – о заражении мужа Анны стало известно только перед Рождеством. Сообщается, что 66-летний отставной вице-адмирал Королевского флота Тимоти Лоуренс и его жена-принцесса изолируются в поместье Гэткомб-Парк в Глостершире.

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Как заявила королевский эксперт Анджела Левин, монарх "разочарована" тем, что Анна не сможет присоединиться к семейному собранию.

Но Елизавета, скорее всего, не будет одной во время ее первого Рождества без мужа Филиппа, умершего в возрасте 99 лет 9 апреля 2021 года.

"Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская будут с ее величеством Королевой в день Рождества", – сообщил источник журналистам. Официально это пока не подтверждалось.

Напомним, прошлое Рождество было первым за 32 года, когда Елизавета не была в Сандрингеме на праздники. Она провела этот день в Виндзоре с герцогом Эдинбургским.

Коротко о личности:

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Она правит страной почти семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании умерла герцогиня Графтон Энн Форчун Фицрой, одна из самых близких подруг 95-летней королевы Елизаветы II. Женщине был 101 год.