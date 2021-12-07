Умерла ближайшая подруга королевы Елизаветы ІІ. Подробности

В Великобритании умерла герцогиня Графтон Энн Форчун Фицрой, одна из самых близких подруг 95-летней королевы Елизаветы II. Женщине был 101 год.

Как пишет The Sun, Форчун с 1980 года была назначена Дамой Большого Креста Королевского Викторианского Ордена. Она служила королевскому двору в течение всего 69-летнего правления монарха.

Отношения между королевой и герцогиней были очень близкими. Известно, что в 1954 году Елизавета II стала крестной матерью второй дочери Форчун, леди Вирджинии Фицрой.

Форчун по происхождению была аристократкой. Она служила в дворце в качестве хозяйкой опочивальни, а потом управительницы королевской гардеробной.

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Женщина была замужем с 1946 года, но в 2011-м овдовела. С супругом, графом, а позже – герцогом Юстоном, у нее было пятеро детей.

Журналисты напомнили, что менее года назад умер 99-летний муж монарха принц Филипп, которого она назвала своей "силой и проводником", а ее внук принц Гарри с женой Меган Маркл покинул семью, уехав в США. Смерть подруги стала новым ударом для королевы.

Коротко о личности:

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Она правит страной почти семь десятилетий.

Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Как писал OBOZREVATEL, жена принца Гарри Меган Маркл была признала более влиятельной персоной в сети, чем любой другой член британской королевской семьи, включительно с самой Елизаветой ІІ. Экс-актриса победила по количеству поисковых запросов в Google, упоминаний в СМИ и хэштегов в Instagram.