95-летняя Елизавета II отказалась принимать премию "Старушка года"

95-летней королеве Великобритании Елизавете II хотели вручить премию "Старушка года" (Oldie of the Year), но женщина отказалась от такой награды. Как пояснили представители монарха, она считает себя слишком молодой для этого.

Церемония The Oldie of the Year Awards состоялась в Лондоне, и британской королевы на ней не было, передает Daily Mail. Ранее председатель премии Джайлс Брандрет написала письмо личному секретарю монарха сэру Эдварду Янгу, чтобы спросить, готова ли Елизавета II принять награду.

Письмо с отказом обнародовал помощник королевы Том Лэйнг-Бейкер. Как написал он, "ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует".

Елизавета II, добавил ее личный помощник, не считает, что она "соответствует необходимым критериям" для звания "Старушки года".

Королева высказала надежду, что организаторы найдут "более достойного получателя", добавил Лэйнг-Бейкер.

Премия "Старушка года" вручается британским журналом Oldie уже почти 30 лет. Так организаторы хотят отметить достижения пожилых граждан страны, внесших в общественную жизнь Великобритании особый вклад.

Среди победителей премии прошлых годов были представители различных сфер: от обладателей кинонаграды "Оскар", лауреатов Нобелевской премии, до медсестер и опытных спортсменов.

Напомним, что на торжественную службу по случаю 100-летия Королевского британского легиона Елизавета II пришла с тростью. Королева впервые использовала ее на публике.

