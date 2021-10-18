Стало известно, сколько получает уборщица Елизаветы II. Подробности

Администрация Букингемского дворца разместила объявление о том, что в резиденцию королевы Великобритании Елизаветы II требуется персонал по уборке. Среди требований к кандидатам – опыт, внимание к деталям, умение принимать гостей и идеальная уборка, которая будет выглядеть "наилучшим образом".

Новоиспеченному сотруднику обещают зарплату от 11 300 до 22 600 фунтов в год (от 410 500 до 820 859 гривен в год), пишет Daily Mail. Кандидату предстоит работать от 20 до 40 часов в неделю, а также работа может распространиться и на ночную смену (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Среди обязанностей у кандидата – уборка и обслуживание нескольких помещений Букингемского дворца, а также помощь в проведении мероприятий в резиденции.

Отмечается, что в процессе работы кандидат сможет учиться у других сотрудников, чтобы овладеть необходимыми навыками и получать больше зарплату.

Самым важным критерием к подбору персонала, администрация дворца ставит стремление обеспечить "высочайший стандарт", соответствующий нормам Бакингема.

Уборщику вместе с другим персоналом предстоит наводить порядки в 775 комнатах, общая площадь которых составляет 77 тысяч квадратных метров.

"Прежде всего, вы будете стремиться учиться и развивать свои навыки. Это ваша возможность использовать свой энтузиазм и страсть для создания исключительного", – говорится в объявлении вакансии.

Эта должность входит в число 10 вакансий от королевского дома. Также администрация Букенгема в поисках офицера-менеджера, который будет заниматься ремонтом части здания, аналитика службы поддержки и системного аналитика, а также менеджера по подбору персонала в ресторан.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что королева Елизавета II попала в скандал из-за Крыма. Ее величество направила ответное письмо школьникам, в котором назвала полуостров "российским".