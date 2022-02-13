Кондратюк – о скандале с Евровидением: те же грабли, что с MARUV, но выступление Alina Pash было самым мощным

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк заявил, что поездки на выступления в Россию и временно оккупированный ею Крым не делают чести Alina Pash (Алина Паш), которая стала победительницей нацотбора на Евровидение-2022. По его словам, она такая не единственная, но именно организаторы – "Суспільне" – должны прояснить ситуацию.

Ее шоумен сравнил со скандалом вокруг исполнительницы MARUV в 2019 году. В то же время выступление 28-летней Паш назвал самым мощным и единственным, которое может поразить на концерте в итальянском Турине в мае этого года. Мнением он поделился в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL.

"Я не знаю, как нацотбор допустил Алину, учитывая то, что у нее были такие закшквары, которые называются противозаконным пересечением границы. Конечно, это не делает ей чести, как и любому украинцу. Но, клянусь, Alina Pash не единственная. Государство, которое является агрессором, продолжает на три миллиарда или больше торговать с Украиной. Поэтому сказать, что виновны в этом артисты – нельзя, безусловно", – выразил убеждение Кондратюк.

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Он добавил, что сам долго боролся и пытался разобраться в ситуации со скандальным российским рэпером Бастой (Василий Вакуленко), которого в 2021 году пропустили в Украину и где тот дал ряд концертов.

"Писал петицию к президенту, в Минкульт. В СБУ считают: если три года прошло, то срок нарушения истек. Это я могу так за этот нацотбор, Ярослава Лодыгина (член жюри. – Ред.), за "Суспільне" объяснить. Но лучше обращаться к ним", – отметил шоумен.

Он подчеркнул, что история с Alina Pash – та же, что и с MARUV (Анна Корсун). Правда, добавил Кондратюк, последняя уже после выигрыша в нацотборе Евровидения-2019 отказалась подписывать договор (который бы запрещал ей выступать в России. – Ред.).

"Одни и те же грабли, которые называются очень просто: мы или боремся с агрессором, или делаем вид, что боремся. Культура – это один из фронтов. Тот, кто этого не понимает, я ничего не могу этому человеку сказать, кроме: "купи себе мозгов", – возмутился продюсер.

Он отказался комментировать заявления о возможных фальсификациях относительно результатов конкурса, отмечая: о них стоит говорить, если этот факт будет доказан.

"Я бы не стал просто обвинять людей… Если же говорить о выступлении, то выступление Alina Pash было самым мощным. И, пожалуй, единственным, которое может поразить на концерте Евровидения в Турине. Таково было мое мнение независимо от зашкваров Алины. Она талантлива, безусловно, актриса, немного не от мира сего, что, по существу, как для меня, и объясняет все эти ее зашквары", – поделился мнением Кондратюк.

Он добавил: граждане Украины не имеют права делать определенные контакты с агрессорами, но и наше "государство жует сопли" в вопросе взаимодействия с РФ. Поэтому выступление Alina Pash шоумен назвал абсолютно достойным.

"Хотя немного спекулятивным кому-то сдалось. Но единственное выступление, на котором у меня даже через компьютер пошли мурашки, это было ее выступление", – подытожил Кондратюк.

Напомним: в финале нацотбора Евровидения-2022 в субботу, 12 февраля, Alina Pash исполнила песню в аутентичном стиле "Тени забытых предков". По результатам голосования жюри (8 баллов) и зрителей (7 баллов), она получила 15 баллов и стала победительницей.

Исполнительница родом из Закарпатья, начинала свой творческий путь с шоу "X-фактор", а суперзвездой ее сделало выступление на Майдане в День Независимости Украины. Певица известна скандалами с Крымом, наркотиками и фото на фоне Кремля. Подробнее об Alina Pash, которая поедет на Евровидение-2022 от Украины, – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alina Pash уверяет, что в 2015 году не летала из Москвы во временно оккупированный РФ Крым. Исполнительница заявила, что на полуостров ездила на автобусе, где выступала на частной свадьбе.