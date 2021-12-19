'Баста = Путин': активисты пытались сорвать концерт российского рэпера в Киеве. Фото и видео

В Киеве в воскресенье, 19 декабря, выступает российский рэпер "Баста" Василий Вакуленко. К концерт-холлу пришли активисты, протестуя против выступления.

Об этом сообщает журналист OBOZREVATEL. Активисты собрались возле клуба StereoPlaza, протестуя против проведения концерта. Они отмечают, что Баста "пророссийский" исполнитель: посещал оккупированный Крым в обход Украины с концертами, а еще участвовал в съемках фильма о "Крымском" мосте.

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Противники выступления принесли плакаты, на которых сказано: "Баста = Путин", "Нет московской экспансии в Украине", "Московские исполнители – московские танки", "Кто не успел оплатить агрессию РФ?". Также активисты зажгли файеры.

"Я хочу сказать, что шоу-бизнес – не политика. И талантливые люди – это не политика. Мы уважаем творчество Басты, мы его уважаем и любим. И то, что он делает, никто из вас сделать не смог. Он подарил нам очень талантливых людей... их слушают все. А вам только хватает ума выйти и говорить, что он плохой. Это вы плохие, поймите... Вы не сможете написать такую музыку. Вы не сможете написать такие стихи", – заявила одна из фанаток Басты.

При этом на утверждения о том, что Баста незаконно приезжал в Крым, девушка никак не ответила.

Баста (Василий Вакуленко) – 41-летний российский музыкант, рэпер и продюсер. В 2017 году он попал в "черный список" Министерства культуры как деятель, который представляет угрозу национальной безопасности Украины. Причина – визиты с концертами в оккупированный Россией Крым. Однако через три года его имя из списка убрали. Баста является автором пропагандистской песни, в припеве которой есть слова "Крымский мост соединил два берега России".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 17 декабря концерт Басты состоялся в Харькове. Несмотря на протесты украинцев, концертный зал был полон, а у входа собрались огромные очереди.