Alina Pash о визите в Москву и полете в Крым: не знала, что эта вот хрень будет так выглядеть

Украинская исполнительница Alina Pash, которая будет представлять нашу страну на Евровидении-2022, заявила, что на самом деле в 2015 году она не летала из Москвы во временно оккупированный Крым. Девушка уверяет, что на полуостров она приехала на автобусе

Таким образом, по словам Паш, правонарушение она не совершала. Об этом певица рассказала в разговоре с телеведущей Екатериной Осадчей. Запись ее комментария распространили в сети еще до выхода программы "Світське життя" на экраны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Алина Паш объяснила, что ложное впечатление у всех сложилось, потому что она написала гневный пост о российских авиалиниях, добавив к нему геолокацию Ялты.

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"И сложилось такое впечатление, будто я туда летела. Я не знала на тот момент, что эта вот хрень будет так выглядеть. Все нужные доказательства, справки есть у "Суспільного". То есть я не нарушала закон", – сказала артистка.

Как говорит певица, в Крым она приезжала, чтобы выступить на свадьбе украинки.

Высказалась Паш и о своем фото в свитшоте с надписью "Kyiv" на фоне Кремля в Москве. Она заявила, что это был пранк, а люди "его не поняли". По словам артистки, целью было показать, что правильно писать "Kyiv", а не "Kiev".

"Я хотела показать средний палец всей этой системе и если это не "выхватили" люди – извините, я так больше не буду делать. Пранки я больше не буду делать. Не такая уж я сейчас бунтарка. Я расту, развиваюсь, взрослею, и это нормально" – сказала она.

Алина Паш также добавила, что в России она не давала концертов.

"Мне так хочется, чтобы этот поток грязи уже закончился", – призналась исполнительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Алина Паш стала победительницей национального отбора на Евровидение-2022. Она представит Украину на песенном конкурсе в Турине (Италия) в мае.

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