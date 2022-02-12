Скандал с Крымом, наркотики и фото на фоне Кремля. Кто такая Alina Pash, которая едет на Евровидение-2022 от Украины

В субботу, 12 февраля, исполнительница Alina Pash победила на национальном отборе и отправится в Италию, чтобы представить Украину на Евровидении-2022. 28-летняя певица исполнила песню "Тіні забутих предків" в аутентичном стиле. Звезда родилась в маленькой карпатской деревне и воспитывалась на основе украинских традиций. За спиной артистки десятки релизов, победы во многих премиях и концерты по миру.

Свой творческий путь Паш начинала на шоу "X-фактор", а суперзвездой ее сделало выступление в День Независимости на Майдане. OBOZREVATEL предлагает узнать, что известно об украинской представительнице на песенном конкурсе Евровидение в 2022 году.

Творческий путь и участие в вокальных шоу

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Алина Паш родилась в селе Буштыно Закарпатской области и с детства занимается музыкой. В 11 классе она впервые приняла участие в вокальном шоу "Караоке на майдані". После школы Паш поступила в Киевскую академию эстрадного и циркового искусства. В 2012 году певица несколько месяцев была в составе группы "Горячий шоколад", но поняла, что жесткий контроль продюсеров и "попса" не для нее.

Кроме этого, Алине Паш предлагал сотрудничество украинский продюсер Юрий Никитин, он видел ее в составе группы "KAZKA". Певица отказалась и начала выступать в андеграундном бэнде "Двоє". Узнаваемость звезда получила благодаря участию в проекте "X-фактор", где стала финалисткой в 2015 году.

Выступление на Майдане

В 2019 году Паш приняла участие в концерте ко Дню Независимости, где исполнила рэп во время торжественного шествия на Майдане. Певица выступала в джинсах, белой рубашке и шляпе. Украинцы по-разному оценили исполнение гимна в инновационном стиле. Однако именно это выступление сделало артистку популярной на всю Украину.

С тех пор альтернативный рэп с гуцульскими мотивами в исполнении Алины Паш разлетелся по миру. Песня, с которой артистка выступит на Евровидении в Италии, написана на украинском и английском языках. Певица выйдет на сцену в костюме с национальной символикой, в сингле она воспевает детство на Закарпатье, своих предков и народ, который несколько веков подряд "плачет под трембиты".

Концерты в оккупированном Крыму и поездки в Россию

Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России. В 2019 году в программе "Світське життя" Паш рассказала о поездке в Крым из Москвы, что противоречит украинским законам. Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

В 2022 году в интервью "Суспільному" репер опровергла эту информацию и сказала, что автобусом въехала на полуостров со стороны украинской границы. Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".

В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве. Исполнительница была одета в свитшот с надписью "Kyiv". Известно, что в 2018 году Паш собиралась выступать на фестивале в инновационном центре Сколково в Москве, но артистка передумала из-за волны критики.

Употребляет наркотики

Алина Паш не скрывает, что курит медицинскую марихуану. Это легкие наркотики, запрещенные в Украине. О своей привычке певица рассказала в интервью Маше Ефросининой. Исполнительница даже вспомнила, как ее арестовали в Израиле, когда она закурила "травку". Певица находилась в полиции два часа.

Топ-5 перспективных артистов Европы

Закарпатская битанга является обладательницей многих престижных наград. Алина Паш в 2022 году вошла в пятерку самых перспективных артистов в Европе. Украинская исполнительница стала лауреаткой ежегодной музыкальной премии Music Moves Europe Awards. Жюри отметило "сильный визуал и продакшн" певицы. В Украине ее дважды наградили премией YUNA.

Поддерживает ЛГБТ-сообщество

Алина Паш активно поддерживает ЛГБТ и выступает против гомофобии. Она даже написала песню в поддержку сообщества и приняла участие в компании "Різні. Рівні". Звезда из Закарпатья ломает стереотипы и считает, что все люди равны. Ее бывший муж Сурен известен в Украине как афрофранцуз-панк, также он музыкант. Пара была вместе 4 года. Сейчас сердце певицы свободно.

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