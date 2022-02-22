Похудела и стала хрупкой: стало известно, как 95-летняя Елизавета II переносит COVID-19

Заразившаяся коронавирусом 95-летняя королева Великобритании Елизавета II чувствует себя неплохо, хотя за последнее время похудела и стала более хрупкой, пишут СМИ. В целом о симптомах COVID-19 у трижды вакцинированного монарха говорят как о легких, она даже продолжает выполнять некоторые обязанности в дворце.

О состоянии Елизаветы II два дня спустя после положительного теста сообщило издание Daily Mail. Монарх самоизолировалась в Виндзорском замке, а компанию ей составляют любимые собаки – пожилая дорги Кэнди, щенок Муик и еще один молодой корги.

Королева остается под пристальным наблюдением персонала и медиков. По данным таблоида, дворец "осторожен", но не "встревожен" из-за состояния ее здоровья.

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На этом этапе COVID-19 у Елизаветы II протекает как простуда. Она остается активной и продолжает исполнять легкие обязанности. Например, в официальном письме выразила соболезнования Бразилии в связи с наводнением, в результате которого погибли 170 человек.

Также королева смотрела по телевидению скачки Ньюбери и аплодировала, когда ее лошадь Кинкардин выиграла.

Монарх по-прежнему хочет проводить онлайн-аудиенции и телефонные переговоры. Ожидается, что на этой неделе она проведет телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, как делает каждую среду.

Кроме того, королева будет работать над документами, письмами и телеграммами из своих красных ящиков, которые ей присылают каждый день. По данным СМИ, Елизавета II полна решимости быстро победить вирус.

"Есть такое ощущение, что все идет как обычно. Королева еще раз олицетворяет спокойствие и сохранение привычек, что уже стало ее торговой маркой", – отметила королевский эксперт Камилла Томини.

Коротко о личности:

Елизавета Александра Мария – королева Великобритании, родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Как писал OBOZREVATEL, за несколько дней до заражения коронавирусом королева Елизавета ІІ впервые призналась, что чувствует себя слабой. Стоя с тростью, она сказала, что "не может двигаться" во время аудиенции в Виндзорском замке, где принимала нового и бывшего министров обороны страны.