Игрушки 90-х и 00-х, которые озадачат современных детей. Фото

Нынешние взрослые любят вспоминать, как прошло их беззаботное детство без гаджетов. Игрушки 90-х и 2000-х выглядели совершенно не так, как новейшие "Лего" или планшеты с видеоиграми.

Дети 20 лет назад большую часть времени проводили на улице, играли в командные игры и придумывали развлечения самостоятельно. OBOZREVATEL пишет о 14 игрушках из прошлого, которые озадачат современных детей.

В 2000-х на рынках появились резиновые змеи и пауки, которые обожали все дети. Ребята подкладывали их на стул учителям или бабушке, чтобы напугать.

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Дети любили смотреть в калейдоскоп с абстрактным рисунком, который двигался. Даже непоседливые малыши могли часами созерцать яркое изображение.

В книжных магазинах продавались с журналы с куклами и одеждой, которую можно менять. У девочек были целые гардеробы бумажных костюмов.

Самыми популярными играми во дворе были квач или баба, казаки-разбойники, прятки и резинки.

В 2000-х появились первые детские музыкальные инструменты, с помощью которых можно было изучать нотную грамоту.

В каждом магазине продавались игрушки, где нужно было собрать все кольца, нажимая на кнопку.

Современные дети не знают, как выглядит настоящая швейная машинка. Ранее мини-версии устанавливали в школьных классах и ученики учились делать одежду.

Среди взрослых была популярна игра – домино. У детей вместо точечек были рисунки фруктов, овощей и других растений.

В 2000-х годах у каждого ребенка был маленький мячик из резины, который называли попрыгунчик.

Сейчас настольные игры заменили смартфонами, а раньше дети мечтали получить в подарок на день рождения хоккей или футбол.

Среди школьников были популярны головоломки в различных формах, которые помогали развивать логическое мышление.

Современные дети не знают, как выглядит обычный домашний телефон. У поколения 90-х вместо игрушечных смартфонов были надувные телефоны с трубкой и циферблатом.

Головоломка кубик Рубика был в каждом доме, однако мало кто умел его складывать.

Игрушку "Тамагочи" помнит каждый подросток 90-х.

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