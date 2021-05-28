10 модных вещей из 90-х, которые теперь кажутся нелепыми. Фото

Стиль 90-х узнает каждый, чья молодость и детство пришлись на этот период. Однако, сейчас стильные вещи того времени периодически проскакивают в современных модных тенденциях.

Дизайнеры часто дополняют образ джинсовками, олимпийками и обувью на платформе. OBOZREVATEL собрал яркие модные образы, о которых тогда мечтал каждый подросток.

У всех стильных девушек в арсенале были зеркальные леггинсы яркого оттенка.

В 90-е ребята ходили в спортивных костюмах в клуб, в ресторан и в кино. Парни могли приобрести один фирменный костюм и ходить в нем круглый год.

Девушки в 90-х отличались яркой прической.

Не все модницы могли найти такую экстравагантную обувь, ведь она была в дефиците.

Молодежь украшала тематическими значками одежду, рюкзаки и сумки.

Футболки летом были разные: от розовых с бахромой до черно-белых с портретами звезд.

Головной убор для парней был главным атрибутом образа.

Джинсовые жакеты в 90-х демонстрировали влияние западной культуры. Парень, у которого была джинсовка, автоматически считался крутым.

Олимпийку носили вместо куртки до самых холодов. Чем ярче был образ, тем больше внимания на дискотеке.

Классическую борсетку успешно сочетали со спортивным костюмом и кроссовками. Этот аксессуар принадлежал старшим мужчинам, которые уже отходили в бейсболках и перешли на новый уровень "бизнесменов".

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