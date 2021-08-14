Как изменились голливудские красавицы из 80-90-х после бурной славы. Фото

В 80-90-е года многие популярные модели были кумирами и им хотели подражать. Тогда за ними следил весь мир, и они утопали в комплиментах окружающих.

Некоторые из них до сих пор продолжают покорять подиум, но есть и те, кто приостановил карьеру. OBOZREVATEL собрал фото знаменитых голливудских моделей, и покажет, как они изменились за это время (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. В 2007 году журнал Time назвал ее одной из "100 самых влиятельных людей в мире".

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В 1987 году Клаудия переехала в Париж. В июле 1988 года она впервые появилась на обложке французского женского журнала Elle. Вскоре Шиффер получила выгодный контракт на показ моделей от дома Chanel, с которым начала работать с показа осень-зима 1990 года.

С конца 1980-х по 1990 годы Синди находилась в числе самых популярных супермоделей, постоянно появлялась на обложках журналов и подиуме. Она стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy.

Она стала первой моделью, которой предлагали супергонорары только ради присутствия на каком-либо модном мероприятии. За невероятную способность к перевоплощению и постоянную смену причесок и цвета волос ее прозвали "хамелеоном".

Американская топ-модель, телеведущая и актриса, одна из самых высокооплачиваемых фотомоделей 90-х. Валлетта за свою карьеру появилась на обложке журнала Vogue более 40 раз.

Является одной из самых узнаваемых моделей 1990-х годов, участвовала в показах таких брендов, как Alberta Ferretti, Chanel, Christian Lacroix, CoverGirl, DKNY, Fendi и др.

Ева Герцигова

Первых успехов добилась в 1989 году. Ева заключила контракт с L’Oreal на рекламу Studio Line. Настоящая слава пришла к ней после подписания контракта с Wonderbra – известной маркой белья.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная 33-летня plus-size модель Эшли Грэм, которая не так давно объявила о своей второй беременности, стала еще более активно вести свои социальные сети и радовать поклонников новыми фото. На одном из последних Эшли продемонстрировала свой животик, который заметно округлился.