12 продуктов 90-х и 2000-х, которые все сметали с полок магазинов
У каждого в детстве было любимое блюдо: мороженое, шоколадные конфеты, сладкие напитки и прочее. Несмотря на то, что в 90-е и 2000-е годы не было широкого ассортимента в киосках – дети всегда находили желанное лакомство.
OBOZREVATEL вспомнил продукты, от которых ранее сходили с ума все дети. Культовые десерты сметали с прилавков магазинов.
Прежде чем появились всем известные чипсы, были хрустящие соленые кукурузные палочки в разных формах.
Эта конфета испортила зубы многим малышам.
Жевательные резинки обожали все дети.
На школьных переменах дети лакомились пышной пиццей.
Мужчина нашел куриный суп в подвале, который лежал там более 20 лет.
Вместо того, чтобы долго варить компот – запаривали эту смесь.
Сухое молоко было вкуснее, чем любой десерт.
Печенье с маслом – сэндвич родом из детства.
Шоколадные конфеты в виде гривны помнит каждый.
Наши бабушки собственноручно делали натуральный йогурт: смешивали сметану, молоко и клубнику.
Лимонад покупали только на праздники.
Производители оборачивали жевательную резинку в наклейки – именно это заманивало всех детей.
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