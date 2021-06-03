12 продуктов 90-х и 2000-х, которые все сметали с полок магазинов

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Дети экономили деньги, чтобы приобрести вкусности

У каждого в детстве было любимое блюдо: мороженое, шоколадные конфеты, сладкие напитки и прочее. Несмотря на то, что в 90-е и 2000-е годы не было широкого ассортимента в киосках – дети всегда находили желанное лакомство.

OBOZREVATEL вспомнил продукты, от которых ранее сходили с ума все дети. Культовые десерты сметали с прилавков магазинов.

Прежде чем появились всем известные чипсы, были хрустящие соленые кукурузные палочки в разных формах.

Дети обожали хрустящих крабиков.
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Эта конфета испортила зубы многим малышам.

Ириска – вкус детства.

Жевательные резинки обожали все дети.

Первая жевательная резинка, которая появилась в СССР.

На школьных переменах дети лакомились пышной пиццей.

За пиццей в очереди стояли сотни школьников.

Мужчина нашел куриный суп в подвале, который лежал там более 20 лет.

Куриный бульон запаривали кипятком.

Вместо того, чтобы долго варить компот – запаривали эту смесь.

Напиток был с различными вкусами.

Сухое молоко было вкуснее, чем любой десерт.

Сухое молоко прилипало к зубам.

Печенье с маслом – сэндвич родом из детства.

Самый вкусный сэндвич детства.

Шоколадные конфеты в виде гривны помнит каждый.

Дети играли в магазин с помощью шоколадных денег.

Наши бабушки собственноручно делали натуральный йогурт: смешивали сметану, молоко и клубнику.

В городе такой десерт был роскошью.

Лимонад покупали только на праздники.

Лимонад "Буратино" напоминает вкус детства.

Производители оборачивали жевательную резинку в наклейки – именно это заманивало всех детей.

Как правило, такие жвачки давали на сдачу.

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