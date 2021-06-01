10 вещей из прошлого, которые оценят только дети 90-х. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Мобильный телефон, тетрис и другие девайсы развлекали детей

У людей в 90-х не было широкого ассортимента продуктов, одежды и игрушек. Дети иногда самостоятельно придумывали развлечения, но интереснее всего было играть совсем недетскими забавами.

OBOZREVATEL решил вспомнить любимые предметы детства, которые ценились десятки лет назад. Пользователи соцсетей поделились фотографиями раритетных вещей.

Раскладной телефон Motorola появлялся в культовых кино, поэтому не только подростки но и взрослые мечтали его приобрести.

Почти каждый мечтал о телефоне Motorola.
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Каждый помнит квадратные маленькие фото с белой рамкой, которые печатал Polaroid. Правда, такую роскошь могла позволить себе не каждая семья.

За несколько минут можно было получить готовую фотографию с Polaroid.

Главной фишкой этой "Love is" была не жевательная резинка, а вкладыш с историей любви.

Легендарные жвачки покорили сердца миллионов людей.

В каждом дворе можно было встретить шумную компанию ребятишек, которые держали в руках кучу выигранных фишек.

Игра в фишки была популярна в 90-х и в начале 2000-х.

Игрушка в форме яйца появилась в конце 90-х, от нее дети были в восторге. Для современных смартфонов компания выпустила приложение My Tamagotchi, где можно повторить легендарную игру.

Дети в 90-х старательно пытались вырастить питомца Tamagotchi.

Позже появился тетрис, которым бредили все дети. Каждый помнит игру с геометрическими фигурками, где нужно построить конструкцию.

Вот так выглядела приставка в 90-х.

Родители =не любили лизун, который оставлял следы почти везде: на потолке, обоях и мебели.

Дети 90-х называли слайм – лизун.

Обычные школьные рюкзаки заменили яркие портфели с рисунками. О таком аксессуаре мечтал каждый школьник.

Школьные рюкзаки в 90-х отличались ярким дизайном, где было много карманов.

Ранее счеты были в каждом магазине, а для маленьких детей – это лучшее развлечение.

Дети обожали играть со счетами.

Сначала игрушку создавали из железа, а затем производили из пластмассы всех оттенков радуги.

Радуга была в детстве у каждого

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