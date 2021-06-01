10 вещей из прошлого, которые оценят только дети 90-х. Фото

У людей в 90-х не было широкого ассортимента продуктов, одежды и игрушек. Дети иногда самостоятельно придумывали развлечения, но интереснее всего было играть совсем недетскими забавами.

OBOZREVATEL решил вспомнить любимые предметы детства, которые ценились десятки лет назад. Пользователи соцсетей поделились фотографиями раритетных вещей.

Раскладной телефон Motorola появлялся в культовых кино, поэтому не только подростки но и взрослые мечтали его приобрести.

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Каждый помнит квадратные маленькие фото с белой рамкой, которые печатал Polaroid. Правда, такую роскошь могла позволить себе не каждая семья.

Главной фишкой этой "Love is" была не жевательная резинка, а вкладыш с историей любви.

В каждом дворе можно было встретить шумную компанию ребятишек, которые держали в руках кучу выигранных фишек.

Игрушка в форме яйца появилась в конце 90-х, от нее дети были в восторге. Для современных смартфонов компания выпустила приложение My Tamagotchi, где можно повторить легендарную игру.

Позже появился тетрис, которым бредили все дети. Каждый помнит игру с геометрическими фигурками, где нужно построить конструкцию.

Родители =не любили лизун, который оставлял следы почти везде: на потолке, обоях и мебели.

Обычные школьные рюкзаки заменили яркие портфели с рисунками. О таком аксессуаре мечтал каждый школьник.

Ранее счеты были в каждом магазине, а для маленьких детей – это лучшее развлечение.

Сначала игрушку создавали из железа, а затем производили из пластмассы всех оттенков радуги.

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