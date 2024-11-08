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"Холостяк 13": как проходит второй выпуск романтического шоу страны с Александром "Тереном". Фото и подробности

Катерина Галущенко
Люди
4 минуты
1,4 т.
'Холостяк 13': как проходит второй выпуск романтического шоу страны с Александром 'Тереном'. Фото и подробности

В пятницу, 8 ноября, на телеканале СТБ проходит премьера второго выпуска шоу "Холостяк 13", где уже 13 участниц будут соревноваться за сердце ветерана войны и общественного деятеля Александра "Терена" Будько. В результате первого выпуска "холостяк" выбрал всего 12 девушек, а еще одна должна присоединиться уже во время новой серии телепрограммы.

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Неизменный ведущий Григорий Решетник будет помогать Александру "Терену" подробнее узнать о каждой из участниц и определиться с теми, кому он будет готов подарить следующие розы. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных событий.

В прошлом выпуске, который состоялся неделю назад, 1 ноября, из проекта "вылетело" 7 участниц. Среди них были: хирург Полина, Инна, которая предлагала сделать слепок рук, блогер Маричка, Юлия, которая пришла с бильярдным кийом, Екатерина, которой трудно было передвигаться самостоятельно, Лаура, которая занимается фотографированием, и Анна, которая подарила браслет.

"Холостяк 13": как проходит второй выпуск романтического шоу страны с Александром "Тереном". Фото и подробности

Во втором выпуске за симпатию "холостяка" будут соревноваться: 29-летняя одесситка Татьяна Мелехова, 27-летняя Алина Моисеенко, 21-летняя студентка Юстина Багай, 23-летняя Анастасия, 24-летняя военная журналистка Светлана Кирган, 29- -летняя тарологиня Анастасия Юзьвак, 29-летняя арттерапевтка Вероника Дорошко, 21-летняя диджейка Елизавета Луцюк, 27-летняя Илона Мамчур, 25-летняя SMM-ница Ксения Щербан и 27-летняя Алина Пухальская.

Второй выпуск начался с заселения участниц в двухэтажном доме. Одновременно с этим Александр "Терен" отправился на вокзал встретить девушку Инну Белень, которой не было на первой встрече с "холостяком" из-за того, что она в то время ездила на фронт привезти машину военным. Ветеран сразу пригласил ее на свидание.

"Холостяк 13": как проходит второй выпуск романтического шоу страны с Александром "Тереном". Фото и подробности

Из участниц, которых первыми пригласил на групповую встречу "холостяк", были Ксения, Алина и Светлана. Девушки раскритиковали выбор "Терена", но обрадовались, что оказались первыми, на кого он обратил внимание.

Однако до этого Александр Будько отправился с 28-летней волонтером Инной на прогулку в лес. Перед этим ветеран попросил ее надеть удобную спортивную одежду. В течение прогулки он расспрашивал участницу о благотворительной деятельности и поездке на передовую. За разговорами они дошли до скалы, чтобы заняться скалолазанием. Для обоих такой активный отдых прошел впервые.

На вершине скалы они устроили романтическое свидание. Инна общалась с "холостяком" искренне и рассказывала о своих страхах и мыслях открыто. В то время она также инициировала разговоры в отличие от первых встреч других участниц. В частности, Инна призналась Александру, что в ближайшие пять лет хочет стать мамой.

"Холостяк 13": как проходит второй выпуск романтического шоу страны с Александром "Тереном". Фото и подробности

Именно Инна стала первой участницей во втором выпуске, кто получил розу от "Терена". Девушка не ожидала столь быстрого развития событий.

"Холостяк 13": как проходит второй выпуск романтического шоу страны с Александром "Тереном". Фото и подробности

После этого Александр Будько пошел на свидание с тремя девушками: Ксенией, Светланой и Алиной. Однако перед этим девушки успели познакомиться с Инной, прибывшей в дом, где живут героини, уже с розой. Они были в шоке от неожиданного появления еще одной конкурентки.

"Она произвела впечатление сильной, красивой и непростой девушки", – поделилась впечатлениями одна из участниц.

Напомним, Александр "Терен" Будько объяснял, что решил поучаствовать в новом сезоне "Холостяка", потому что, прежде всего, хочет показать людям, что ветераны войны могут и хотят жить наполненную во всех смыслах жизнь и быть надежными партнерами. Однако он отмечал в первом разочарованном выпуске, что участницы избегали разговоров о людях с инвалидностью.

Александр "Терен" также рассказывал, как выбирал любимую, и заинтриговал ее ответом на предложение. 28-летний общественный деятель отметил: после двух месяцев свиданий с участницами нашел ту, которая стала "самой близкой его сердцу".

"Холостяк 13": как проходит второй выпуск романтического шоу страны с Александром "Тереном". Фото и подробности

На днях в сети рассекретили участницу, которая якобы стала избранницей "Терена". Самую главную розу от него должна была получить волонтерка.

В частности, в этом году шоу сделало еще одно нововведение, связанное с одеждой и Александра "Терена", и Григория Решетника, и самих участниц. В кадре показывают вещи только украинских дизайнеров, чтобы поддержать отечественное производство.

"Холостяк 13": как проходит второй выпуск романтического шоу страны с Александром "Тереном". Фото и подробности

Ранее участница "Холостяк 13" рассказала в интервью OBOZ.UA, что скрывают продюсеры шоу. Они отмечают абсолютную искренность и актуальность сезона в контексте военного времени, но все может быть не таким идеальным.

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