'Холостяк 13': как проходит второй выпуск романтического шоу страны с Александром 'Тереном'. Фото и подробности

В пятницу, 8 ноября, на телеканале СТБ проходит премьера второго выпуска шоу "Холостяк 13", где уже 13 участниц будут соревноваться за сердце ветерана войны и общественного деятеля Александра "Терена" Будько. В результате первого выпуска "холостяк" выбрал всего 12 девушек, а еще одна должна присоединиться уже во время новой серии телепрограммы.

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Неизменный ведущий Григорий Решетник будет помогать Александру "Терену" подробнее узнать о каждой из участниц и определиться с теми, кому он будет готов подарить следующие розы. OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных событий.

В прошлом выпуске, который состоялся неделю назад, 1 ноября, из проекта "вылетело" 7 участниц. Среди них были: хирург Полина, Инна, которая предлагала сделать слепок рук, блогер Маричка, Юлия, которая пришла с бильярдным кийом, Екатерина, которой трудно было передвигаться самостоятельно, Лаура, которая занимается фотографированием, и Анна, которая подарила браслет.

Во втором выпуске за симпатию "холостяка" будут соревноваться: 29-летняя одесситка Татьяна Мелехова, 27-летняя Алина Моисеенко, 21-летняя студентка Юстина Багай, 23-летняя Анастасия, 24-летняя военная журналистка Светлана Кирган, 29- -летняя тарологиня Анастасия Юзьвак, 29-летняя арттерапевтка Вероника Дорошко, 21-летняя диджейка Елизавета Луцюк, 27-летняя Илона Мамчур, 25-летняя SMM-ница Ксения Щербан и 27-летняя Алина Пухальская.

Второй выпуск начался с заселения участниц в двухэтажном доме. Одновременно с этим Александр "Терен" отправился на вокзал встретить девушку Инну Белень, которой не было на первой встрече с "холостяком" из-за того, что она в то время ездила на фронт привезти машину военным. Ветеран сразу пригласил ее на свидание.

Из участниц, которых первыми пригласил на групповую встречу "холостяк", были Ксения, Алина и Светлана. Девушки раскритиковали выбор "Терена", но обрадовались, что оказались первыми, на кого он обратил внимание.

Однако до этого Александр Будько отправился с 28-летней волонтером Инной на прогулку в лес. Перед этим ветеран попросил ее надеть удобную спортивную одежду. В течение прогулки он расспрашивал участницу о благотворительной деятельности и поездке на передовую. За разговорами они дошли до скалы, чтобы заняться скалолазанием. Для обоих такой активный отдых прошел впервые.

На вершине скалы они устроили романтическое свидание. Инна общалась с "холостяком" искренне и рассказывала о своих страхах и мыслях открыто. В то время она также инициировала разговоры в отличие от первых встреч других участниц. В частности, Инна призналась Александру, что в ближайшие пять лет хочет стать мамой.

Именно Инна стала первой участницей во втором выпуске, кто получил розу от "Терена". Девушка не ожидала столь быстрого развития событий.

После этого Александр Будько пошел на свидание с тремя девушками: Ксенией, Светланой и Алиной. Однако перед этим девушки успели познакомиться с Инной, прибывшей в дом, где живут героини, уже с розой. Они были в шоке от неожиданного появления еще одной конкурентки.

"Она произвела впечатление сильной, красивой и непростой девушки", – поделилась впечатлениями одна из участниц.

Напомним, Александр "Терен" Будько объяснял, что решил поучаствовать в новом сезоне "Холостяка", потому что, прежде всего, хочет показать людям, что ветераны войны могут и хотят жить наполненную во всех смыслах жизнь и быть надежными партнерами. Однако он отмечал в первом разочарованном выпуске, что участницы избегали разговоров о людях с инвалидностью.

Александр "Терен" также рассказывал, как выбирал любимую, и заинтриговал ее ответом на предложение. 28-летний общественный деятель отметил: после двух месяцев свиданий с участницами нашел ту, которая стала "самой близкой его сердцу".

На днях в сети рассекретили участницу, которая якобы стала избранницей "Терена". Самую главную розу от него должна была получить волонтерка.

В частности, в этом году шоу сделало еще одно нововведение, связанное с одеждой и Александра "Терена", и Григория Решетника, и самих участниц. В кадре показывают вещи только украинских дизайнеров, чтобы поддержать отечественное производство.

Ранее участница "Холостяк 13" рассказала в интервью OBOZ.UA, что скрывают продюсеры шоу. Они отмечают абсолютную искренность и актуальность сезона в контексте военного времени, но все может быть не таким идеальным.

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