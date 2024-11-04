В сети слили 'победительницу' нового 'Холостяка': кто она и почему не появилась в первом выпуске. Фото

После выхода первого выпуска реалити-шоу свиданий "Холостяк 13", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, в сети слили имя "победительницы". По данным блоггера Богдана Беспалова, последнюю розу от общественного деятеля получила волонтер из Харькова – Инна.

Видео дня

Интересно, что девушка не появилась на первой встрече с "Тереном", ведь занималась благотворительной деятельностью, что будто бы и покорило сердце Александра Будько. В новом видео на YouTube блоггер рассказал больше деталей из закулисья проекта, которые узнал от человека, причастного к созданию реалити.

"Началось все с того, как вообще заявляют о новой участнице шоу Инне во втором эпизоде. Она волонтер из Харькова. "Терен" встречает ее с поезда и сразу тет-а-тет свидание", – отметил информатор, – "СТБ решили, что ветеран и волонтер будут выглядеть органично как пара и положительно воспримутся зрителями".

Ссылаясь на слова источника, в своем Telegram-канале Богдан Беспалов отметил, что победительница реалити-шоу довольно хорошая девушка и попала в проект честно. Однако перед стартом сезона тщательно подготовилась к будущей публичности и "почистила" социальные сети.

"Все пришли по популярность и чихать хотели на так называемую "любовь". С "Тереном" по контракту побудут до 6-8 месяцев вместе", – добавил блогер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как прошел первый выпуск "Холостяка 13".

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