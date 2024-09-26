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"Холостяк" сделал свой выбор: Александр "Терен" рассказал, как выбирал любимую и заинтриговал ее ответом на предложение

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
1,5 т.
'Холостяк' сделал свой выбор: Александр 'Терен' рассказал, как выбирал любимую и заинтриговал ее ответом на предложение

Украинский защитник и главный герой 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассекретил, что на проекте ему удалось встретить любимую девушку. 28-летний общественный деятель отметил: после двух месяцев свиданий с участницами нашел ту, которая стала "ближайшей его сердцу".

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Об этом ветеран русско-украинской войны рассказал в своем Instagram. Он сообщил, что во время финального разговора сделал предложение любимой и заинтриговал ее ответом.

"Холостяк" сделал свой выбор: Александр "Терен" рассказал, как выбирал любимую и заинтриговал ее ответом на предложение

По словам Александра "Терена", выбрать одну девушку из большого количества конкурсанток было действительно сложно. Во время первой встречи защитник был очень взволнован, ведь не знал ничего ни о одной из красавиц. Ситуация постепенно менялась, когда начался период свиданий, где каждый мог раскрыть себя.

"С кем-то появлялась связь сразу, с кем-то нужно было время, а с кем-то приходилось прощаться. Каждая церемония роз была для меня своеобразным испытанием. Я не мог просто отдать всем розы и остаться в покое, мое желание было почувствовать любовь. Тем более с каждым днем, в атмосфере красоты вокруг, я становился ближе к каждой из девушек, будучи искренним в своих эмоциях и словах. С кем-то эта искренность давала понять, что нам не удастся построить отношения, но с кем-то она двигала нас вместе вперед", – поделился герой "Холостяка".

"Холостяк" сделал свой выбор: Александр "Терен" рассказал, как выбирал любимую и заинтриговал ее ответом на предложение

Александр Будько добавил, что последние церемонии вручения роз оказались для него самыми тяжелыми. У него была особая история с каждой из красавиц, поэтому прощаться с ними было больно.

"Вот так прошли два месяца свиданий с прекрасными девушками. И вот, наконец, финальная речь с одной из них. С той, кто стала ближайшей моему сердцу. Рядом с которой мне все ясно и глаза счастливы. Потные руки, кольцо и вопросительный взгляд. Примет ли?" – заинтриговал "Терен".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что СТБ показал промо нового "Холостяка" с ветераном войны "Тереном" на стихотворение Сергея Жадана.

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