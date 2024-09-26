'Холостяк' сделал свой выбор: Александр 'Терен' рассказал, как выбирал любимую и заинтриговал ее ответом на предложение

Украинский защитник и главный герой 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассекретил, что на проекте ему удалось встретить любимую девушку. 28-летний общественный деятель отметил: после двух месяцев свиданий с участницами нашел ту, которая стала "ближайшей его сердцу".

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Об этом ветеран русско-украинской войны рассказал в своем Instagram. Он сообщил, что во время финального разговора сделал предложение любимой и заинтриговал ее ответом.

По словам Александра "Терена", выбрать одну девушку из большого количества конкурсанток было действительно сложно. Во время первой встречи защитник был очень взволнован, ведь не знал ничего ни о одной из красавиц. Ситуация постепенно менялась, когда начался период свиданий, где каждый мог раскрыть себя.

"С кем-то появлялась связь сразу, с кем-то нужно было время, а с кем-то приходилось прощаться. Каждая церемония роз была для меня своеобразным испытанием. Я не мог просто отдать всем розы и остаться в покое, мое желание было почувствовать любовь. Тем более с каждым днем, в атмосфере красоты вокруг, я становился ближе к каждой из девушек, будучи искренним в своих эмоциях и словах. С кем-то эта искренность давала понять, что нам не удастся построить отношения, но с кем-то она двигала нас вместе вперед", – поделился герой "Холостяка".

Александр Будько добавил, что последние церемонии вручения роз оказались для него самыми тяжелыми. У него была особая история с каждой из красавиц, поэтому прощаться с ними было больно.

"Вот так прошли два месяца свиданий с прекрасными девушками. И вот, наконец, финальная речь с одной из них. С той, кто стала ближайшей моему сердцу. Рядом с которой мне все ясно и глаза счастливы. Потные руки, кольцо и вопросительный взгляд. Примет ли?" – заинтриговал "Терен".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что СТБ показал промо нового "Холостяка" с ветераном войны "Тереном" на стихотворение Сергея Жадана.

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