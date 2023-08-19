Горбунов оправдался за сериал за 33 миллиона и раскрыл суть 'сатирического' сюжета о Поворознюке

Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов, оказавшийся в эпицентре скандала из-за съемок сериала за 33 миллиона гривен из госбюджета, признался, что сюжет ленты высмеивал бы "местных царьков", а не делал из них героев. Звезда объяснил, что прототипом действительно должен был стать скандальный предприниматель Александр Поворознюк.

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Сюжет 24-серийной комедии "СМТ Ингулец" преследует цель рассказать о героях среди обычных украинцев, которые столкнулись с "такими как Поворознюк". Это он заявил в интервью Алине Доротюк на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Люди, которые разогнали, что это будет сериал о Поворознюке, каких-то беглецов-айтишников. Ни один из этих людей не читал сценарий. А сценарий очень прост: начинается война, два айтишника в Харькове идут в военкомат, им отказывают... Они решают продолжать делать свой стартап, переехать на запад Украины, чтобы завершить его и донатить на ВСУ", – начал Горбунов.

Продюсер продолжил, что основное действие сериала состоится в несуществующем городе Ингулец, где есть "местный царь, которых очень много в любом районном центре".

"Аля Поворознюк. Не он, а такие, как он. Наша главная цель – высмеять таких царьков, которые чувствуют себя королями. Чтобы было понятнее, как он выглядит, мы придумали, что это будет кто-то такой, как Поворознюк. Чтобы показать все его превосходство, все его ничтожество", – оправдался артист.

Он возразил, что сюжет был "слизан" из российского сериала "Жуки", где два IT-специалиста, убегая от армии, оказываются в выдуманном месте.

"Я не смотрел сериал "Жуки", но не уверен, что там есть донаты на ВСУ, блокпосты, дежурство на блокпостах, охота на ДРГ-шников и в конце наши герои становятся реальными героями, потому что они ловят ФСБ-шников", – пояснил Горбунов.

Он уверен, что съемки в кино в военное время нужны, ведь украинцы продолжают ходить в кинотеатры и нуждаются в развлечениях, чтобы отвлечься от трагедий.

Напомним, компания Горбунова "Прототип Продакшен" выиграла тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн. грн. На примере Охлобыстина ведущий объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Артист подчеркнул, что военным сейчас нужен юмор.

Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки. Под давлением продюсер отказался от тендера. После этого Горбунов сообщил о намерениях передать государственный орден военным. Однако в сети этот жест был встречен критикой.

Как писал OBOZREVATEL, журналисты получили документ, якобы "подтверждающий", что Юрий Горбунов выезжал из Украины в начале полномасштабной войны, чтобы отдохнуть в Испании.

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