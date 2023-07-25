'Ни одной гривни не получили': Горбунов отказался от госфинансирования комедийного сериала после громкого скандала

Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов отказался снимать комедийный сериал "ПГТ Ингулец" за деньги из госбюджета Украины. Решение выделить на проект 33 млн грн в условиях полномасштабной войны, когда военные нуждаются в амуниции, технике и так далее, вызвало резонанс в обществе. После громкого скандала шоумен сделал заявление, что комедия будет профинансирована независимыми источниками, а не государством.

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С таким обращением Горбунов вышел к украинцам в своем Instagram. Он записал видео, в котором заверил, что ни одной копейки из выделенных ранее 33 миллионов потрачено не было (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Учитывая развернувшуюся общественную дискуссию последних дней, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривни нами получено не было. Но я как продюсер верю в наш проект, в историю героев проекта", – заверил шоумен.

Ранее сообщалось, что сериал расскажет, в частности, о фермере Паровозе по кличке "Батя", где герой – вылитый Александр Поворознюк. Впрочем, Горбунов подчеркнул: "Эта история не о Поворознюке!"

Со слов шоумена можно понять, что сериал все-таки выйдет – команда будет искать другие источники финансирования.

"Я и наша команда будем искать другие возможности для производства сериала и обеспечивать команду рабочими местами", – прокомментировал продюсер.

Напомним, Горбунов выиграл тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн гривен об айтишниках. Реализация проекта была запланирована компанией "Прототип Продакшн", владельцем которой и является ведущий. На примере Охлобыстина он объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки.

Впрочем, среди представителей отечественного шоу-бизнеса нашлись те, кто поддержал Горбунова. Среди них Потап, Руслан Ханумак и другие. Подробнее – по ссылке здесь.

В обращении к украинцам 20 июля президент Владимир Зеленский сказал, что каждый проект, который можно реализовать за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно так. А министр культуры Александр Ткаченко в тот же день подал в отставку "из-за волны недоразумения".

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущая Маша Ефросинина с бранью набросилась на подписчиков, обвинивших ее в поддержке своего давнего друга – Юрия Горбунова. Звезда вынуждена была признаться, что с 2021 года коллега "перестал для нее существовать". Подробности – в нашем материале.

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