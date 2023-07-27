'Не строй из себя жертву': украинцы отреагировали на заявление 'обиженного' Горбунова о намерениях передать орден военным

Украинцы негативно встретили заявление украинского продюсера и ведущего Юрия Горбунова о намерениях передать государственный орден военным. Накануне артист заявил, что "его сделали преступником" из-за выигранного 33-миллионного тендера на сериал во время полномасштабной войны. Звезду призвали "не корчить из себя жертву" и назвали "обиженным".

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Инициатива отдать орден героям на передовой показалась пользователям сети попыткой откупиться от скандала и оправдаться за съемку комедийной ленты. Соответствующие комментарии появились в соцсетях OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В разговоре с журналистами Горбунов заявил, что в частных диалогах военные ему рассказывают, якобы смотрят "Скажене весілля". Многие комментаторы не поверили в это и поинтересовались, у каких военных есть время смотреть комедии на передовой.

"На передке фильмы не смотрят. А те, кто смотрят, неплохо устроены в тылу", "Боже мой, какие мы обиженные. Даже противно читать его объяснения", "Кто те военные, у которых есть время смотреть "Скажене весілля"? Чудеса" , "Слушай, продюсер, не строй из себя жертву", – высказались украинцы.

Напомним, компания Горбунова "Прототип Продакшен" выиграла тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн. гривен. На примере Охлобыстина ведущий объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Артист подчеркнул, что военным сейчас нужен юмор.

Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки. Под давлением продюсер отказался от тендера.

Как писал OBOZREVATEL, среди представителей отечественного шоу-бизнеса нашлись те, кто поддержал Горбунова. В их числе Потап, Руслан Ханумак и другие. Подробнее – по ссылке здесь.

В обращении к украинцам 20 июля президент Владимир Зеленский сказал, что каждый проект, который можно реализовать за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно так. А министр культуры Александр Ткаченко в тот же день подал в отставку "из-за волны недоразумения".