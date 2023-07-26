'Меня сделали преступником!' Горбунов после скандала с сериалом за 33 млн заявил, что отдаст свой орден военным: как он получил награду

Известный украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов, отказавшийся снимать комедийный сериал "СМТ Ингулец" за деньги из госбюджета после громкого скандала, решил отдать еще и свой орден. По словам артиста, на получение награды его выдвинули военные, которым он теперь и хочет отдать отличие.

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Такой комментарий Горбунов дал во время телефонного разговора с ведущими ISLND TV. Продюсер подчеркнул, что награду даже в руках не держал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Орден "За заслуги" ІІ степени шоумену вручили за волонтерскую деятельность и благотворительные концерты в период войны еще в августе прошлого года. Об этом Горбунов якобы узнал от друзей.

"Когда мы обратились в представительство отдела по вопросам наград, нам сказали: "Вас представили военные к ордену. Мы не могли им отказать". Только к тому моменту мы для военных дали около 70 концертов... На тот момент наш союз передал ВСУ около 400 авто, а сегодня это больше 800", – объяснил продюсер.

Звезда заявил, что ему приятно быть награжденным, но физически этот орден ему никто не вручил.

"Знаете, мы говорим о военных и орденах, и вы правы – слова "орден" и "невоенный" плохо пишутся. Я готов отдать этот орден любому из военных, которые сейчас на передке. У меня его нет физически, но если мне его дадут, я готов передать туда. Или пусть сейчас перепишут на любого героя", – заявил шоумен.

Также ведущий подчеркнул, что готов отдать все необходимое на передовую, но хочет, чтобы работала и киноиндустрия.

"Теперь меня сделали преступником... Я очень хочу, чтобы работала экономика и моя индустрия. Я понимаю, что есть основной фронт... Когда мне сейчас звонят военные с поддержкой в частных разговорах и говорят: "А мы смотрим твое "Скажене весілля". Потому что это комедия, мы хотим положительных эмоций". Мы хотим такую же комедию снять. Я еще раз подчеркиваю, она не о Поворознюке", – сказал шоумен.

Напомним, Горбунов выиграл тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн. гривен. Реализация проекта была запланирована компанией "Прототип Продакшн", владельцем которой и является ведущий. На примере Охлобыстина он объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки.

Как писал OBOZREVATEL, среди представителей отечественного шоу-бизнеса нашлись те, кто поддержал Горбунова. В их числе Потап, Руслан Ханумак и другие. Подробнее – по ссылке здесь.

В обращении к украинцам 20 июля президент Владимир Зеленский сказал, что каждый проект, который можно реализовать за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно так. А министр культуры Александр Ткаченко в тот же день подал в отставку "из-за волны недоразумения".