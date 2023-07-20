'33 млн за 24 серии – немного': Горбунов на примере Охлобыстина объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги и ответил Кондратюку

Украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов отреагировал на критику звездных коллег и общества из-за создания драмедийного сериала "СМТ Ингулец". На портале государственных закупок Prozorro говорится, что на новый кинопроект выделили 33 млн гривен, что, по мнению многих, является нецелесообразным расходом во время войны. В частности, на это Горбунову указал продюсер Игорь Кондратюк.

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После шквала хейта артист вышел на связь и на примере российского актера-путиниста Ивана Охлобыстина и его роли в сериале "Интерны" объяснил, зачем государство заказывает производство новых сериалов. От намерения снять "СМТ Ингулец" Горбунов не отказался, о чем заявил в своем Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам звезды, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" объявила конкурс с намерением поддержать патриотический дух украинцев. Для этого отобрали более 50 компаний, которые должны создать самые разные проекты. Среди них оказалась и комедия компании "Прототип Продакшн", владельцем которой является Горбунов.

"Государство объявило конкурс – мы на него отреагировали. В конкурсе приняли участие около 120 компаний. Победили 53... 33 млн гривен за 24 серии, специалисты знают, что это совсем небольшие средства. Мы постараемся за эти деньги сделать такой продукт, который будет отражать нашу сегодняшнюю реальность и вдохновлять", – заявил продюсер.

Он также подчеркнул, что для Украины важно создавать свой комедийный контент, ведь "военные хотят позитива и юмора". Горбунов, неоднократно встречавшийся с защитниками, уверен, что им не хватает украинской комедии.

Также артист подчеркнул, что Россия выделяет миллиарды долларов на информационную и культурную войну, чтобы пропагандировать "русский мир" через кино и ТВ, а Украине пока нечем ответить. Поэтому, по мнению Горбунова, в топе украинских запросов в YouTube до сих пор остаются российские "Интерны" с путинистом Охлобыстиным в главной роли.

Ведущий назвал съемки "СМТ Ингулец" своим патриотическим долгом и добавил, что все права принадлежат государству, а его компания создаст рабочие места, будет двигать экономику и киноиндустрию.

Заметим, что накануне продюсер Игорь Кондратюк публично обратился к коллеге с просьбой не брать государственные средства, ведь во время полномасштабной войны есть неотложная потребность в помощи военным.

"У меня немного разрывает бошку. Я вчера говорил с херсонскими нацгвардейцами, что им нужно и сколько это стоит. Я знаю, что сборы падают. И я знаю, что эти новости диаметрально противоположны... Уважаемый Юра, на черта сейчас использовать государственные 33 млн, когда в стране не хватает дронов и средств борьбы с дронами России, с РЭБАми, зачем?", – спросил Кондратюк, но Горбунов свое решение не изменил.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Кабмин заплатил около полумиллиона гривен за подарочные наручные часы. Подробнее об этом тендере – читайте по ссылке.

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