'Средства на ВСУ, а Юру на фронт': украинцы резко ответили Горбунову на оправдание съемок сериала за государственные деньги

Украинцы резко ответили ведущему и продюсеру Юрию Горбунову, чья компания получила тендер на съемки комедийного сериала "СМТ Ингулец" на сумму 33 млн гривен. Артист заявил, что юмористические кинопроекты нужны, в частности, военным, но пользователи сети в это не поверили.

Видео дня

Звезду упрекнули, что защитникам Украины на передовой нужны оружие, авто и дроны, а не шутки. Комментарии появились в соцсетях OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оправдываясь за съемки драммедии, Горбунов сказал, что военным нужен юмор и шутки. "Я знаю, что военные хотят позитива и юмора, как они реагируют на анекдоты, веселые истории. Поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен", – объяснил владелец компании "Прототип Продакшн".

Такое оправдание показалось украинцам неубедительным, ведь каждый день они донатят собственные средства на нужды военных, тогда как государственные деньги идут на создание комедийных кинопроектов.

Артисту посоветовали поехать на передовую и посмотреть, чего там больше не хватает защитникам – оружия, дронов и авто или 24-серийного сериала об айтишниках, которые бегут из фронтового Харькова и оказываются в пгт Ингулец, где руководит фермер по кличке "Батя". Кстати, прототипом "Бати" якобы стал Александр Поворознюк.

"Средства на ВСУ! А Юру на фронт, чтобы увидел, как нашим воинам сейчас воюется", "Все украинцы пишут, что им этот сериал не нужен, а Юрий нам пытается доказать обратное. Отдайте эти средства на оружие для наших защитников, потому что уже не до смеха", "Военные хотят оружие и дроны", "Какой юмор может быть во время того, как погибают наши сыновья и дочери?" "А почему Горбунов не воюет? Будь на фронте, знал бы, что нужно военным", "В такое тяжелое время все средства должны быть направлены на ВСУ", – говорится в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Кабмин заплатил около полумиллиона гривен за подарочные наручные часы. Подробнее об этом тендере – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!