Юрий Горбунов в начале полномасштабной войны ездил на элитный испанский курорт: доказательства от пограничников

Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов после полномасштабного вторжения РФ в Украину, 1 марта 2022 года, пересекал границу Молдовы с ЕС со своими маленькими сыновьями – шестилетним Иваном и двухлетним Данилой (на тот момент им было 5 лет и 1 год соответственно). После этого, 26 марта того же года, шоумен выезжал из Украины уже один. По крайней мере, именно так утверждают украинские журналисты, в распоряжении которых появились неоспоримые доказательства – документы молдавских пограничников.

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После того, как 52-летний Горбунов самостоятельно покинул Украину в конце марта, он находился на элитном итальянском курорте. Соответствующее расследование провели и обнародовали журналисты Цензор. НЕТ.

Так, по информации собеседников, шоумен отправился в город С'Агаро. Это элитный курорт Коста-Брава в Испании. Отмечается, что это не последнее путешествие скандального артиста с момента полномасштабного вторжения.

Стоит подчеркнуть, что у Горбунова трое детей, однако он не попадает под соответствующую норму, которая позволяет многодетным отцам выезжать заграницу во время военного положения. Дело в том, что старшая дочь звезды от первого брака уже давно совершеннолетняя и даже имеет собственного ребенка.

Сообщается, что журналисты обратились к Горбунову за комментарием, дабы он разъяснил ситуацию, однако до сих пор не дождались ответа.

При этом сам телеведущий ранее уверял, что не смог бы выехать заграницу во время войны, как некоторые другие его звездные коллеги, в частности хореограф Влад Яма, который сейчас находится в США.

Напомним, не так давно Горбунов оказался в эпицентре громкого скандала. Компания ведущего "Прототип Продакшен" выиграла тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн грн. На примере Охлобыстина продюсер объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Артист подчеркнул, что военным сейчас нужен юмор.

Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки. Под давлением продюсер отказался от тендера.

Также мы рассказывали, сколько зарабатывал Горбунов до полномасштабного вторжения, и изменился ли его заработок после. Об этом – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, среди представителей отечественного шоу-бизнеса нашлись те, кто поддержал Горбунова в решении снимать комедию за госфинансирование. В их числе Потап, Руслан Ханумак и другие. Подробнее – по ссылке здесь.

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