Годовщина освобождения Бучи: вспоминаем, кто из звезд был в оккупации, а кто пострадал от обстрелов и мародерства

Сегодня, 31 марта, Украина с грустью отмечает годовщину освобождения многострадального города Буча Киевской области. Населенный пункт стал эпицентром жестоких боев и около месяца был оккупирован российскими войсками, двигавшимися в сторону столицы. Буча находится всего в 33 км от Киева, поэтому там жили и украинские звезды.

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Многим из них удалось вовремя покинуть дом и избежать оккупации, хотя захватчики и разрушили их дома. Однако некоторые из знаменитостей оказались в ловушке. OBOZREVATEL решил вспомнить, как бои за Бучу пережили звезды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Евгений Синельников провел больше недели в оккупации

Продюсер "Орла и Решки" Евгений Синельников с сыном и еще 5 детьми очень долго не могли уехать из города и фактически находились в плену у российских солдат. Синельников быстро потерял связь с родными и друзьями, а российские оккупанты тем временем терроризировали семью.

Продюсер рассказал, что собственными глазами видел тела убитых людей, разрушенные бомбардировками здания, так называемых кадыровцев, и даже встретился с оккупантами в своем доме.

Дом Дмитрия Танковича разграбили

Известный украинский телеведущий и актер белорусского происхождения Дмитрий Танкович рассказал, что российские оккупанты мародерствовали в его доме. Само здание уцелело.

Жилье Натальи Могилевской обокрали и разбомбили

Певица Наталья Могилевская во время боев за Бучу не была в городе, однако впоследствии выяснила, что ее дом разбомбили. Перед тем, как уничтожить дом звезды, его разграбили. Оккупанты забрали обувь, предметы интерьера, постельное белье и даже решетки на плите.

В доме Назара Грабара держали пленных

Популярный украинский танцор и модель Назар Грабар, защищающий Украину с оружием в руках в рядах ВСУ, не потерял дом, однако жить там теперь ему будет сложно. Россияне устроили в квартире знаменитости штаб, в котором не просто жили, но и держали местных. Об этом свидетельствуют наручники, найденные пристегнутыми к батарее в помещении.

На даче Олега Скрипки жили захватчики

На даче певца Олега Скрипки в постели оккупанты оставили неприятный "сюрприз" – недопитую бутылку водки. Они не украли ценные вещи, поскольку, очевидно, не понимали, насколько они эксклюзивны.

Камалия потеряла лошадей

Возле дома певицы Камалии жили ее любимцы – роскошные кони, которые погибли. Животных сначала не разрешали кормить и поить, а впоследствии безжалостно убили.

Игорь Поклад жил в оккупации с родными

Знаменитый украинский композитор, обладатель ордена Государства с присвоением звания Героя Украины, лауреат Шевченковской премии, Игорь Поклад с женой, мамой и собаками попали в ловушку в собственном доме в Ворзеле, Бучанского района. Семья сидела без воды и пищи, пока им не удалось эвакуироваться.

Ранее OBOZREVATEL вспоминал, как Силы обороны Украины боролись с захватчиками в Киевской области. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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