'Мне повезло': Дмитрий Танкович рассказал о своем доме в Буче, где побывали оккупанты

Известный украинский телеведущий и актер, белорусского происхождения Дмитрий Танкович рассказал, что российские оккупанты мародерствовали в его доме, который находится в Буче (Киевская область). По его словам, ему повезло, поскольку кроме мародерства, ничего с домом не произошло.

Об это Танкович рассказал в эфире телеканала ICTV. Он отметил, что в тот день, когда появились фотографии с Бучи, Ирпени и Гостомеля, он вместе с другими артистами, был во Вроцлаве (Польша) на благотворительном концерте в поддержку Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы делали большой благотворительный концерт, собирали деньги. В какой-то моменты, все мы артисты собрались и не были уверены, что получиться концерт работать, потому что то, что мы увидели, это был ужас. Но потом мы собрались и отработали", – рассказал телеведущий.

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О своем доме в Буче он сказал коротко, что ему повезло, так как никакая ракета не попала в его жилье.

"После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще перестал переживать. Скажу откровенно: мне повезло. Его только размародерили. Мины и ракеты туда не попали", – сказал Танкович.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Дмитрий Танкович после начала полномасштабной войны в Украине оборвал связи с друзьями из РФ. Он на украинском языке заявил на камеру, что презирает нацию россиян и считает их трусами.