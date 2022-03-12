Композитор Игорь Поклад с женой спасены: небезразличный парень вывез их из Ворзеля во время взрывов

Знаменитый украинский композитор, обладатель ордена Государства с присвоением звания Героя Украины, лауреат Шевченковской премии, Игорь Поклад с женой, мамой и собаками спасся из оккупированного Ворзеля. Им помог небезразличный украинец по имени Константин, который ценой своей жизни вывозит людей под взрывами в безопасное место.

Об этом сообщила супруга композитора Светлана, частично описав те ужасы, с которыми столкнулась в "русском мире". Сообщение с благодарностью спасителю и журналисту Дмитрию Гордону, который и сообщил о несчастье семьи, появилось на ее странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы дома. Мы живы. Спасибо простому парню Косте, который увидел пост Дмитрия Гордона и следовал за нами в тот момент, когда дом трясся, словно листик, от взрывов почти за порогом! Когда мы остались сами – Игорь, мама, я и наши животные", – написала спасенная женщина.

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По словам жены Игоря Поклада, война поделила ее жизнь на "до" и "после", поэтому теперь она пытается оправиться от жизни в оккупации захватчиков.

"Вот сейчас я слышу звук сирены, а мне уже не страшно, потому что взрывы от танков, минометов, свист Градов, Смерчей и еще какого-то д*рьма, от которого вздрагивают все вокруг – это действительно страшно. Страшно, когда ты ночью смотришь, дышит ли еще твой муж и твоя мама, потому что они полностью обессилены", – говорится в сообщении.

После долгих дней укрывательства в убежище и "знакомства" с "освободителями" Светлана Поклад решила для себя, что будет общаться исключительно на украинском языке, хотя в его семье и не было украинцев.

"Мне противно говорить на языке тех, кто сжег кучу украинских городов, городков и поселков! Тех, кто изнасиловал и повесил в Гостомеле молодых девочек! Кто стрелял в людей с белыми флагами! И тех, кто убил мою ласточку "Мрію"... Проклятие на ваши головы! Навеки! Нет вам прощения", – заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта Дмитрий Гордон обратился к украинцам с просьбой помочь или предоставить любую информацию о пленных в Ворзеле. Журниласт потерял связь с ними, но знал, что они сидят без еды и воды.

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