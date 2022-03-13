Режиссер 'Орла и решки' Синельников рассказал, как под дулом автомата давал автограф оккупантам в Буче

Режиссер и ведущий программы "Орел и решка" Евгений Синельников, который две недели провел в заложниках у российских оккупантов в Буче Киевской области, рассказал о первой встрече с захватчиками. По словам знаменитости, ему даже пришлось давать им автограф под дулом автомата.

Жуткими подробностями Синельников поделился в интервью радиоведущему Славе Демину для YouTube канала "Слава +" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Режиссер не исключает, что благодаря тому, что враги его узнали, они с 9-летним сыном остались живы.

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"К нам пришли захватчики с автоматами: "Не волнуйтесь, мы с миром". И заходят 20 человек с автоматами, всех садят, переписывают, обыскивают дом. Это не передать..." – признался Синельников.

Звезда рассказал, что на момент встречи с российскими военными окна в его доме уже были выбиты.

"Захватчики меня узнали, говорили: "О-о-о, "Орел и решка", дай нам автограф!" А так как мы затянули все окна темной клеенкой, чтобы дом даже не светился, темно было, я пишу ему [врагу] автограф, он подходит ко мне с автоматом, наводит дуло и включает подсветку... Извините, это п*здец. Не дай Бог никому это пережить!" – добавил Синельников.

По его словам, очень многих людей в Буче расстреляли, потому что те не пустили оккупантов домой.

"Нас было три дома. К тому моменту [захвату] мы следили, выглядывали, понимали, что просходит. Увидели: там зашли, открыли дверь – все остались живы. Там не пустили – они [оккупанты] выбили дверь и всех расстреляли..." – отметил ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Синельников со слезами на глазах рассказал о зверствах, которые враги творили в его родной Буче. Он также эмоционально обратился к россиянам, назвав их рабами.

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