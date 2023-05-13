Фаворитка букмекеров Loreen из Швеции выступила в гранд-финале Евровидения-2023: о чем ее песня, которую обвиняли в плагиате

В субботу, 13 мая, в Ливерпуле, Великобритания, стартовал грандиозный финал Евровидения-2023 от имени Украины, в котором за хрустальный микрофон борются участники из 26-ти стран. Среди них и Швеция, которой букмекеры прогнозируют безоговорочную победу. Представительница этой страны Loreen выступила на вокальной арене под девятым номером с композицией Tattoo.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира. Предлагаем узнать, о чем поет представительница Швеции и почему ее конкурсную песню обвиняли в плагиате.

Букмекеры ставят на победу Loreen 53%, а еврофаны даже не сомневаются, что их прогнозы окажутся верными. Тем более, что триумф на Евровидении для певицы – дело привычное, ведь она уже побеждала в 2012 году с песней Euphoria, которая до сих пор остается одним из главных хитов конкурса за всю его историю.

Но вернемся к песне Tattoo. В финале Евровидения 39-летняя Loreen восхитила зрителей в зале и у телеэкранов своим мощным вокалом, а также необычным перформансом, суть которого заключалась в том, что исполнительница оказалась между двух движущихся конструкций, которые якобы пытались ее раздавить, но она уверенно сопротивлялась.

Конкурсная песня представительницы Швеции – это, как рассказывала сама Loreen, мрачный танцевальный поп-трек о том, как сохранить любовь из-за боли. И хотя в тексте влюбленные вынуждены прощаться, сама певица говорит, что это еще не конец их истории.

Перевод песни Tattoo:

Я не хочу уходить,

Малыш, но мы оба знаем,

Что для нас ещё не пришло

Время прощаться.

Мы увидимся вновь,

Пока ещё не пришёл конец,

Но настанет день,

Когда мы найдём решение для нас.

Играют скрипки и плачут ангелы,

Когда звёзды сойдутся, я буду рядом.

Мне всё равно на других,

Ведь я хочу лишь быть любимой,

И я дорожу лишь тобой,

Ты навсегда со мной как татуировка.

И мне всё равно, что больно,

Я пройду сквозь огонь, сквозь дождь,

Просто, чтобы быть ближе к тебе,

Ты в моей памяти как татуировка.

Я распускаю волосы,

Остаюсь хладнокровной,

Моё сердце в твоих руках,

Мой друг, не потеряй его,

Ведь только оно у меня и есть.

Играют скрипки и ангелы плачут,

Когда звёзды сойдутся, я буду рядом.

Композиция Tattoo вызвала бурное обсуждение в сети, ведь некоторые интернет-пользователи обвинили ее в плагиате. Они заметили, что конкурсная песня шведки уж очень сильно напоминает известный трек 18-летней давности "В плену" украинской певицы Мики Ньютон.

На "кражу" песни отреагировала и сама Мика Ньютон. Она заверила, что не видит в сходстве мелодий ничего плохого и даже пожелала Loreen повторно победить на конкурсе.

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Мы также знакомили читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:

– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.

– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.

– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.

– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.

– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов добились.

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