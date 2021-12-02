Меган Маркл признана самой влиятельной в королевской семье: как она обошла Елизавету ІІ

Жена принца Гарри Меган Маркл была признала более влиятельной персоной в сети, чемлюбой другой член британской королевской семьи, включительно с самим монархом Елизаветой ІІ. Экс-актриса победила по количеству поисковых запросов в Google, упоминаний в СМИ и хэштегов в Instagram.

Соответствующее исследование провел креативный ресурс Design Bundles, передает Daily Express. Оказалось, что о герцогине Сассекской в три раза больше говорят в интернете, чем о королеве Великобритании.

Третьей в общем рейтинге оказалась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, хотя она и лидировала в социсальной сетиInstagram (13 млн хэштегов).

У Меган насчитали 7,4 млн запросов в месяц в Google. За год количество хэштегов в Instagram с ее упоминанием достигло 10,4 млн, а ее имя фигурировало в 11 200 статьях.

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Представитель Design Bundles отметил: Маркл стала очень известной еще до официальной помолвки с принцем. Поскольку она была популярной американской актрисой, не имеющей очевидных связей с Великобританией, слухи об отношениях между ней и Гарри достигли апогея к тому времени, когда они объявили о планах пожениться (в 2018 году).

"Герцогиня Сассекская, вероятно, самая обсуждаемая и влиятельная женщина во всем мире, а также в королевской семье", – заявил сотрудник Design Bundles.

Он уверен, что широкая популярность Маркл связана с тем, что она и Гарри постоянно отвергали королевские традиции "хоронить свое личное мнение и представлять миру идеализированную картинку".

Также большое влияние имеет использование герцогиней Сассекской моды. Она часто не следовала королевскому протоколу, даже когда жила во дворце.

В то же время вторая за популярностью в интернете – Елизавета ІІ. "Это напоминает нам, что ее стойкие царственные манеры, последовательное, мирное правление и твердое следование традициям часто побеждают любые другие факторы", – сказал представитель Design Bundles.

Коротко о звезде:

Меган Маркл – 40-летняя американская актриса и фотомодель. С 2018 года – супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Он стал ее вторым мужем. У пары есть двое детей: старший сын Арчи и дочь Лилибет.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Меган Маркл попала под критику за свое интервью журналистке Эллен Дедженерс. Американская ведущая телевизионной программы Australia Today Амелия Адамс в прямом эфире едко пошутила о дорогом наряде звезды.

В нашумевшем интервью знаменитость стала вспоминать, как ранее ездила на пробы в студию Warner Bros. на старом Ford Explorer с разбитой дверью.