Елизавета II впервые появилась на публике после скандального интервью Маркл и Гарри

Королева Великобритании Елизавета II посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде, чтобы отметить столетие Королевских ВВС Австралии. Это ее первое появление на публике после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, а также после четырехмесячной самоизоляции.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Для выхода в свет королева выбрала зеленое пальто и шляпку в тон, но надевать защитную маску не стала. Напомним, что в начале января Елизавета II и ее супруг, принц Филипп сделали прививки от коронавируса.

Елизавета II посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде

Елизавета II впервые появилась на публике после скандального интервью

Отмечается, что Елизавета II открыла мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде в самом начале своего правления – в октябре 1953 года. Во время визита она не удержалась от шутки: "Как же давно я здесь не была".

Елизавета II выбрала зеленое пальто и шляпку в тон для выхода в свет

Елизавета II посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде

По случайному совпадению именно в день выхода королевы Великобритании в свет – 31 марта – отмечается первая годовщина "Мегзита": ровно год назад принц Гарри и Меган Маркл окончательно лишились своих королевских титулов и привилегий.

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