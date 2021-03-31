Елизавета II впервые появилась на публике после скандального интервью Маркл и Гарри

Юля Ухина Люди 17:11, 31.03.2021 Обновлено: 17:18, 31.03.2021

Королева Великобритании Елизавета II посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде, чтобы отметить столетие Королевских ВВС Австралии. Это ее первое появление на публике после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, а также после четырехмесячной самоизоляции.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Для выхода в свет королева выбрала зеленое пальто и шляпку в тон, но надевать защитную маску не стала. Напомним, что в начале января Елизавета II и ее супруг, принц Филипп сделали прививки от коронавируса.

Елизавета II посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде
Елизавета II впервые появилась на публике после скандального интервью

Отмечается, что Елизавета II открыла мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде в самом начале своего правления – в октябре 1953 года. Во время визита она не удержалась от шутки: "Как же давно я здесь не была".

Елизавета II выбрала зеленое пальто и шляпку в тон для выхода в свет
Елизавета II посетила мемориал Военно-воздушных сил в Раннимеде

По случайному совпадению именно в день выхода королевы Великобритании в свет – 31 марта – отмечается первая годовщина "Мегзита": ровно год назад принц Гарри и Меган Маркл окончательно лишились своих королевских титулов и привилегий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

  • Затем Маркл шокировала заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол".

  • В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".

  • Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.

  • Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

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