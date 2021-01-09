Королева Великобритании и ее супруг сделали прививки от коронавируса
Королева Великобритании 94-летняя Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп сделали прививки от коронавируса.
Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, передает The Guardian. Однако неизвестно, каким препаратом вакцинировали королевскую семью.
"Королева и герцог Эдинбургский были привиты сегодня вакциной от коронавируса", – говорится в сообщении.
Как себя чувствует королева и супруг после вакцинации, в Букингемском дворце также не уточнили.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Британии началась вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca, который может получить Украина.