Принц Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына Гарри Опре

Анна Прийма
Анна Прийма
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Принц Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына Гарри Опре

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз не стал комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

9 марта он посетил центр вакцинации на севере Лондона, пообщался с медиками и пациентами, рассказывал им, как перенес прививку от COVID-19, пишет Daily Mail.

На выходе из центра один из журналистов спросил принца об интервью. Тот оглянулся, однако ничего не ответил и удалился.

В интервью герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу монархии.

К примеру, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка. Кроме того, Меган призналась, что у нее были мысли о самоубийстве и ей было отказано в помощи. Принц Гарри рассказал, как его отец, принц Уэльский Чарльз, не отвечал на его звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.

От официальных комментариев накануне также отказался премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и ее мужа, британского принца Гарри вышло после того, как они отказались от королевских обязанностей.

  • Меган Маркл также отреагировала на слухи об издевательстве над помощницами. Она заявила, что ее без оснований обвинили в плохом отношении к работникам в Кенсингтонском дворце.

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