Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після скандального інтерв'ю Маркл і Гаррі

Королева Великобританії Єлизавета II відвідала меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді, щоб відзначити сторіччя Королівських ВПС Австралії. Це її перша поява на публіці після скандального інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, а також після чотиримісячної самоізоляції.

Про це повідомляє видання Daily Mail. Для виходу у світ королева вибрала зелене пальто і капелюшок у тон, але одягати захисну маску не стала. Нагадаємо, що на початку січня Єлизавета II та її чоловік, принц Філіп зробили щеплення від коронавірусу.

Єлизавета II відвідала меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді

Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після скандального інтерв'ю

Єлизавета II відкрила меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді на самому початку свого правління – в жовтні 1953 року. Під час візиту вона не втрималася від жарту: "Як же давно я тут не була".

Єлизавета II вибрала зелене пальто і капелюшок у тон для виходу у світ

Єлизавета II відвідала меморіал Військово-повітряних сил у Раннімеді

За випадковим збігом саме в день виходу королеви Великобританії у світ – 31 березня – відзначається перша річниця "Мегзіта": рівно рік тому принц Гаррі та Меган Маркл остаточно позбулися своїх королівських титулів і привілеїв.

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