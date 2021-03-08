Меган Маркл заговорила о расизме в королевской семье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье.

По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша. Затем Маркл шокировали заявлением о том, что их маленький сын не станет принцем и не получит личную охрану, "поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол". Об этом сообщает Cbsnews.

Тем не менее, Меган отказалась в интервью называть конкретные имена, потому что не хотела, чтобы это как-то отразилось на репутации королевской семьи. Но она не стала скрывать, что после рождения Арчи обсуждения касательно его цвета кожи во дворце все равно продолжались.

Напомним, что на американском телеканале CBS вышло первое подробное интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и ее мужа, британского принца Гарри после того, как они отказались от королевских обязанностей.

Супруги в двухчасовой беседе с Опрой рассказали много интересных подробностей, которые до этого оставались неизвестными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Меган Маркл призналась в желании совершить суицид. Она заявила, что думала о самоубийстве или принесении вреда своему телу после того, как попросила о помощи у родных, но не получила ее.