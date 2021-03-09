Отец Меган Маркл отреагировал на интервью дочери Опре Уинфри

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл –Томас – высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри.

Так, Томас заявил, что его глубоко задели слова Меган о том, что он якобы "предал" ее перед свадьбой с Гарри. Мужчина должен был вести дочь к алтарю, однако не прилетел в Лондон из-за проблем со здоровьем и разразившегося скандала с постановочными снимками папарацци, передает Daily Mail.

Томас Маркл отметил, что уже сто раз извинился за историю с фотографиями. Он отметил, что каждый человек делает ошибки, намекнув на супруга дочери – Гарри.

"Мы все делаем ошибки, но я никогда не играл голый в бильярд и не одевался, как Гитлер" – имея в виду утекшие в прессу снимки голого принца Гарри с подругой, и фотографии Гарри в нацистской форме.

Томас также вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма. Напомним, что в интервью Опре Уинфри Гарри с женой заявили, что некоторые члены королевской семьи обсуждали цвет кожи ребенка пары.

Напомним, что Томас не общался с дочерью с мая 2018 года, после скандала за несколько дней до ее свадьбы. Тогда выяснилось, что он заключил тайную сделку с фотографом и согласился позировать для него во время подготовки к свадьбе дочери вскоре после того, как Кенсингтонский дворец призвал СМИ уважать его частную жизнь.

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