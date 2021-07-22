Доверие раскрывается болью: Мишина нарушила молчание после расставания с Эллертом

Украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно рассталась со своим избранником Александром Эллертом, заявила, что иногда доверие раскрывается болью, а любовь рождается из холода в сердце. По словам знаменитости, все, что Бог дал женщине, не всегда очевидно даже ей.

Кроме того, кинозвезда считает, что красота – это самое простое и одновременно великое свойство женщины. Соответствующий пост Мишина опубликовала на странице в Instagram.

"Все, что Бог дал женщине, не всегда очевидно даже ей. Ее сила скрывается за ее слабостью. Иногда доверие раскрывается болью, а любовь порой рождается из холода в сердце. Но красота – самое простое, но и самое великое свойство женщины. Причем красота так многогранна и есть абсолютно в каждой. Главное – захотеть ее увидеть и подсвечивать своим вниманием, своей заботой и наслаждением", – написала актриса.

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К слову, после окончания шоу "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт съехались на третий день. Вместе с ними жил 8-летний сын актрисы Платон.

Напомним, ранее победитель реалити-шоу "Холостячка", сценарист "95 квартала" и комик Александр Эллерт прокомментировал разрыв отношений со своей экс-избранницей Ксенией Мишиной. Он заявил, что у нее "в голове огурцы осознанности", и он не в силах изменить это.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Эллерт после расставания с Мишиной засветился в оккупированном Крыму. Мужчина позировал в джинсовых шортах, белой футболке с яркими надписями и в закрытой обуви на фоне крымских гор.