Дочь Ольги Сумской, которая молчит о войне, расхвалила свою работу в России: надо жить здесь и сейчас

Старшая дочь знаменитой украинский актрисы Ольги Сумской, которая пошла по стопам матери и отца, Антонина Паперная после полномасштабного вторжения осталась в Москве, где у нее есть муж и дети. О геноциде собственного народа 33-летняя актриса молчит. Ее легендарная мама уверяла, что это из-за страха перед российским тоталитарным режимом, однако сейчас стало очевидно – благодаря молчаливой позиции Паперная может продолжать зарабатывать в РФ кровавые рубли. Так, прямо сейчас на федеральных каналах крутят четырехсерийный сериал "Холодное блюдо" с украинкой в главной роли.

Паперная воплотила на экранах работницу рекламного агентства Дану, влюбившуюся в сына генерального директора, чувства которого отвергла в юные годы. Актриса дала интервью пропагандистским СМИ, в котором с любовью отзывалась не только о своей героине, но и о работе в России в целом.

"Несколько лет я проработала в театре Вахтангова, сразу после того, как выпустилась из театрального института имени Бориса Щукина. Это была моя мечта, к которой я очень долго шла. Но актерская судьба у всех складывается по-разному: кого-то сразу приглашают на главные роли, а кому-то приходится за эти роли бороться. Будучи 25-летней актрисой с большими амбициями, я понимала, что то, чего я хочу, и то, что мне дают играть в театре, не совсем совпадает. Наши пути разошлись, но не исключаю, что они еще когда-нибудь сойдутся... Кино же – магия, это лучшая профессия в мире, любимая, захватывающая и вдохновляющая", – рассказала Паперная, тут же добавив, что прямо сейчас снимается в еще одном проекте в РФ – российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь".

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Запроданка с восторгом отзывается о новом проекте. В 60-серийной истории она также играет одну из ключевых ролей, чему очень радуется.

"Это мой первый опыт в таком большом проекте. Работа идет уже четыре месяца, но, несмотря на такой большой объем, нам удается творить, что очень ценно", – выдала актриса, мать которой считается легендой украинского кино и пытается "отбелить" репутацию дочери-предательницы, но теперь, очевидно, уже безуспешно.

Тем временем Паперная о своих украинских корнях и маме – народной артистке Украины – в интервью пытается не вспоминать, хотя о детстве и "взросление за кулисами театра" рассказывает. Но больше все же старается говорить о настоящем, мол, "жить нужно здесь и сейчас". Так Антонина и поступает – наслаждается жизнью и работой в стране, которая ежедневно направляет ракеты на ее родину.

"Меня действительно всегда восхищали женщины, которые умеют и совмещать карьеру, и быть заботливой мамой и прекрасной женой. Я люблю деятельных людей, которые не сидят на месте, развиваются, придумывают, творят, растут и идут вперед. Время заставляет нас жить здесь и сейчас, надо только так... Действительно, я ребенок, выросший за кулисами. Театр для меня был как родной дом, я с детства понимала, как устроена театральная жизнь. И мне всегда было это очень близким и интересным", – поделилась Паперная.

Напомним, на днях Антонина Паперная засветилась с мужем – известным в России актером Владимиром Яглычем – в Москве на презентации новых киноработ российского сервиса "Кинопоиск". Этот сайт запрещен в Украине с 2017 года.

По словам Ольги Сумской, ее дочь не может вернуться домой, но причину не называет. Звезда также добавила, что предательнице "очень тяжело" из-за войны.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сумская допустила, что ее зятя-россиянина Владимира Яглыча могут мобилизовать на войну против Украины. С Паперной звезда "Роксоланы" пытается на эту "страшную" тему не говорить.

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