Дочь-молчунка Ольги Сумской засветилась в Москве на презентации запрещенного в Украине интернет-ресурса

Дочь народных артистов Украины Евгения Паперного и Ольги Сумской Антонина Паперная засветилась с мужем в Москве на презентации новых киноработ российского сервиса "Кинопоиск". Этот сайт запрещен в Украине с 2017 года.

Ни Антонина Паперная, ни ее муж – известный в России актер Владимир Яглыч – в своих соцсетях не обмолвились даже словом о презентации. Однако об этом написали СМИ. В частности, фото супругов со светского мероприятия опубликовал телеграмм-канал "Героиня Татлера".

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Антонина Паперная с начала полномасштабного вторжения России в Украину заняла молчаливую позицию по поводу войны. Поэтому ее матери регулярно приходится публично оправдываться за дочь. Ольга Сумская на вопрос, почему Тоня продолжает жить в стране-агрессоре, уверяет, что та не имеет никакого отношения к российскому кинематографу, мол, Антонина – мама в декрете (Паперная и Яглыч имеют дочь и сына).

"Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть едет. Ну черт знает что. Уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Оставить свой дом – ну как это… Если бы была такая возможность, она бы это сделала", – рассказывала Ольга Сумская в одном из недавних интервью.

Однако на самом деле "Тоня в декрете" успевает не только ухаживать за детьми, но и веселиться на московских светских мероприятиях. Недавно, например, засветилась с мужем и дочерью на премьере российского мультфильма. Фото с мероприятия обнародовал на своей странице в Инстаграме Владимир Яглыч.

В сентябре прошлого года зять Ольги Сумской Владимир Яглыч в микроблоге опубликовал фото коллеги Сергея Пускепалиса, который активно поддерживал террористов в так называемых ДНР и ЛНР, и погиб по дороге на Донбасс, куда вез помощь террористической армии. Пускепалис был активным сторонником российского вторжения в Украину в 2022 году, называл его "вынужденной мерой" для "борьбы с нацизмом". Владимир Яглычу, конечно, все это известно, однако он присоединился к когорте пропагандистов, которые громко в прессе оплакивали смерть товарища. "Погиб Пускепалис. Добрый человек, прекрасный актер и настоящий мужчина", – заявил Яглыч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле стало известно, что дочь Ольги Сумской Антонина Паперная сыграла главную роль в российском сериале.

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