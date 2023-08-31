Дочь Ольги Сумской Антонина Паперная, молчащая о войне, сыграла главную роль в российском сериале. Фото

Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная снялась для российского сериала "Холодное блюдо". В нем украинка сыграла главную роль.

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Вот уже больше года она игнорирует полномасштабную войну в родной Украине и остается жить в стране-террористке с детьми и мужем-актером Владимиром Яглычем. Однако, как утверждается на сайте "Кино-Театр.ру", предательница еще и помогает зарабатывать российским киностудиям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Заявляется, что Паперная исполнила роль героини по имени Дана. В четырехсерийном проекте, который будут крутить по российским каналам, артистка воплотит работницу рекламного агентства, влюбившуюся в сына генерального директора.

По канонам банальных мелодрам, пару хотят рассорить родители. Со временем героиня влюбляется в другого мужчину, готовящего ей "неприятный сюрприз в день свадьбы". Сама Паперная, судя по цитате на сайте, в восторге от новой работы.

"Моя Дана – очень сильная и самодостаточная девушка. Она реализовала себя в карьере и уже полностью готова к семейной жизни. Встретив Никиту, она почувствовала, что рядом с ней именно тот человек, который ей нужен – взрослый, самостоятельный и понимающий. Пережив предательство, она уверена, что Никита – ее человек. Такую любовь, наверное, можно назвать слепой, но я уверена, она способна преодолеть любые испытания", – сказала актриса.

Следует заметить, что роль в российском сериале Паперная не афиширует, а ее мать не комментирует. Ранее предательница Украины регулярно посещала светские мероприятия в Москве, пока Ольга Сумская со слезами на глазах "отбеливала" ее репутацию.

Украинка допустила, что ее зятя-россиянина Владимира Яглыча могут мобилизовать на войну против Украины. С Паперной звезда "Роксоланы" пытается на эту "страшную" тему не говорить.

Как писал OBOZREVATEL, по словам Ольги Сумской, ее дочь не может вернуться домой, но причину мать предательницы не назвала. Звезда также добавила, что предательнице "очень тяжело" из-за войны.

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