''Звонить можно, но говорить надо сдержанно'': Сумская со слезами рассказала об общении с внуками, которые живут в РФ

Украинская актриса Ольга Сумская без слез не может говорить о своей дочери и двух внуках, которые проживают в Москве. По ее словам, звездная бабушка может звонить родственникам, но общаться с ними приходится очень сдержанно. Антонина Паперная вместе с россиянином Владимиром Яглычем воспитывают дочь Еву и сына Даниила. Девушка не может покинуть РФ.

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В интервью Светлане Леонтьевой в эфире украинского канала "Дом" Сумская еще раз подчеркнула – говорить о Тоне, которая в такой непростой период осталась на территории страны-агрессора, ей тяжело. Актриса призналась, за ее внуками присматривает няня из Харькова, а сама артистка старается читать малышам сказки на украинском (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Эта страшная материнская боль... Там все прослушивается. Звонить можно, но говорить надо сдержанно. Я просто смотрю на внуков, как они растут. Я их не видела уже год, и мы так по телефону просто общаемся. Я им читаю украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже им читает на украинском. Так что мы наверстаем хотя бы так", – поделилась с ведущей Ольга Сумская.

Во время интервью знаменитость расплакалась. Ей понадобилась минутная пауза, чтобы успокоиться и собраться, после которой она продолжила свою мысль.

"Читаю эти страшные вещи, которые ей и мне пишут, но не могу ничего сделать просто. Это какая-то такая беспомощность и трагедия. Трагедия тысяч людей, родственники которых там. Просто я известный человек, и мне прилетает", – добавила народная артистка Украины.

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