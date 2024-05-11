Даже Baby Lasagna. Кто из участников Евровидения 2024 связан с Россией

В этом году многие участники песенного конкурса Евровидение 2024 так или иначе связаны с Россией. От жизни в Москве до коллабораций с россиянами – по меньшей мере, 7 конкурсантов имеют в биографии темные пятна, некоторые из которых появились после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

OBOZ.UA расскажет об участниках конкурса, которые выражали любовь к России, ее культуре, музыкантам, женщинам и т.д.

Смотрите на OBOZ.UA онлайн-трансляцию финала Евровидения 2024, а также фото и видео выступлений всех участников.

Израиль

Певица Эден Голан, которая имеет украинские корни по маминой линии, но прожила почти всю жизнь в России, представляет Израиль на Евровидении 2024 года. Она родилась в Кфар-Саве в 2003 году, но детство провела в Москве, куда ее семья переехала из-за работы отца.

В профиле звезды сохранилось одно фото из РФ двухлетней давности. Голан переехала в Израиль только в 2022 году. Причиной стала война в Украине, хотя в 2016 году артистка выступала на конкурсе "Новая волна" в оккупированном Крыму в дуэте с певицей Нюшей. За это артистка попала в "Миротворец".

Чехия

Певица AIKO, рожденная в Москве, приехала представлять Чехию на Евровидении 2024 в шведском Мальме. Настоящее имя победительницы Нацотбора Чехии – Алена Ширманова-Костебелова.

Нидерланды

Личность Joost Klein, дисквалифицированного перед финалом, вызывает немало вопросов и даже провоцирует дискуссии. Нидерландский музыкант после полномасштабного вторжения сотрудничал с российскими коллегами. В марте 2022 года он выпустил совместный трек с российским рэпером CMH (Руслан Тушенков) под названием Jackass. Более того, в сингле Joost поет о своей любви к стране-агрессорке и ее женщинам.

Грузия

В 2023 году представительница Грузии Нуца Бузаладзе была в Москве. В столицу РФ она уехала, чтобы выступить на частном мероприятии.

Грузинская певица бывала там и раньше. В ее профиле есть фото из Москвы, датируемые мартом 2021 года, а осенью того же года артистка уже отдыхала в Одессе и каталась по Киеву. Она не только нежилась в гостинице, но даже выступала в филармонии перед украинцами. Сейчас певица осуждает войну на Украине.

Германия

Представитель Германии на Евровидении 2024 – Isaak – сделал циничное заявление о России в новом интервью перед первым полуфиналом. Он выразил желание вернуть на конкурс страну-террористку, однако менее чем через час эта цитата была удалена.

Хорватия

Потенциальный победитель Евровидения 2024 – Baby Lasagna (Бейби Лазанья), он же Марко Пуришич – имеет аполитичную позицию, но уважает российских авторов. Хотя артист фанатеет от украинских коллег, комментатор Тимур Мирошниченко подчеркнул, что он еще и является поклонником жанра российский реализм.

Словения

Представительница Словении на Евровидении Raiven попала в пророссийский скандал, возмутив украинских еврофанов. Звезда рассказала, что в прошлом была фанаткой российской группы "Тату", которая сейчас замалчивает войну и финансирует РФ.

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