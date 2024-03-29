Представительница Словении на Евровидении попала в пророссийский скандал из-за группы 'Тату': как она оправдалась

Представительница Словении на Евровидении 2024 Raiven попала в пророссийский скандал, возмутив украинских еврофанов. Звезда рассказала, что в прошлом фанатела от российской группы "Тату", которая сейчас замалчивает войну и финансирует РФ.

Этим откровением с фотографией артисток участница Евровидения поделилась в Instagram, но впоследствии удалила. Как пишет Telegram-канал "Еврофаны", звезда ответила на возмущенные комментарии украинцев и признала вину.

По словам самой певицы, она не знала, где была создана группа. Артистка извинилась и добавила, что ни в коем случае не поддерживает российскую агрессию.

"О, Боже, нет! Извините, это совсем не было моим намерением! Я даже не думала, что они россиянки. В детстве я просто любила их музыку. Это все. Я категорически против российского насилия. Я искренне извиняюсь, что все так получилось", – ответила Raiven и удалила пост.

В комментариях ее похвалили за быструю и правильную реакцию, а также заметили, что команда артистки или она сама отвечает всем.

Напомним, Raiven в этом году выступит в Мальме с песней Veronika. Сейчас ее шансы на победу оценивают не слишком высоко. В букмекерском рейтинге Словения занимает 21 строчку.

Кстати, недавно шведская победительница песенного конкурса Лорин хотела выступить на фестивале Dream Music Fest 2024 на берегу Каспийского моря. Мероприятие организует пропутинский олигарх Эмин Агаларов.

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