Эден Голан, представляющую Израиль на Евровидении 2024, внесли в базу 'Миротворец'

Представительница Израиля на Евровидении 2024, певица Эден Голан числится в базе "Миротворец". Об этом стало известно благодаря украинским еврофанам.

Как известно, артистка имеет украинские корни со стороны матери, а ее папа – еврей-латыш. Большую часть своей жизни исполнительница провела в Москве, куда семья переехала из-за работы отца. Там Голан начала строить свою музыкальную карьеру. В частности, Эден принимала участие в шоу "Голос" и отборе на детское Евровидение от России.

Активисты обвиняют певицу в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории; незаконной коммерческой деятельности на оккупированных территориях Украины; участия в попытках легализации оккупации АР Крым россиянами. На сайте говорится, что артистка выступала на детском конкурсе "Новая волна" в аннексированном Крыму и пела дуэтом вместе с российской звездой Нюшей.

Напомним, в РФ Голан проживала 13 лет, вернувшись на родину только в 2022-м. Объясняя решение уехать, Эден вспоминала войну в Украине. Мол, семья и до этого обдумывала переезд в Израиль, но после 24 февраля 2022 года решение приняли окончательно. Подробности – в нашем материале.

Представительница Израиля выступит в гранд-финале конкурса с песней "Hurricane". Букмекеры высоко оценивают шансы на победу участницы и прочат ей второе место. Кто вошел в топ-3 по мнению экспертов – читайте здесь.

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