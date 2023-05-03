Положила ноги в грязной обуви на стул: ведущий рассказал, какая российская певица по-хамски вела себя в эфире

Украинский радиоведущий Слава Демин вспомнил, какая российская певица вела себя наиболее нагло во время эфира. Украинцу негативно запомнилось поведение участницы российской группы "Тату" Юлии Волковой.

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Ее пригласили на разговор в студию, но певица продемонстрировала невоспитанность и надменность. Об этом Слава Демин рассказал своим подписчикам в Instagram, когда они спросили, раздражал ли кто-нибудь ведущего во время утреннего эфира или интервью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он не раскрыл, когда именно произошла описанная ситуация, но поделился, что его шокировал поступок певицы во время разговора.

"Это была Юля Волкова из группы "Тату". Когда-то она приехала к нам на эфир. Она вела себя очень по-хамски. Особенно шокировало, когда человек положил ноги в грязной обуви на стульчик", – рассказал ведущий.

Стоит отметить, что Волкова, хоть и сотрудничала с украинцами и имела фан-базу здесь, проигнорировала террористическое полномасштабное нападение РФ на Украину и решила работать в РФ. Она выступает в составе "Тату" и платит налоги, которые конвертируются в оружие против украинцев.

Напомним, что в 2021 году Волкова подала документы для участия в праймериз "Единой России" и представила свой первый предвыборный видеоролик. Посмотреть его – можно здесь.

Как писал OBOZREVATEL, в 2022 году группу " Тату" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений. Как заявила депутат Татьяна Буцкая, до появления Юлии Волковой и Елены Катиной на сцене россиянам даже "не приходило в голову, что девочка может быть с девочкой".

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