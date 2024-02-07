Выступала в оккупированном Крыму, жила в РФ: кто такая Эден Голан, которая поедет от Израиля на Евровидение, и что связывает ее с Украиной

Уроженка Израиля Эден Голан, которая имеет украинские корни по маминой линии, но прожила почти всю жизнь в Москве, была избрана представительницей страны на Евровидении-2024 на израильском Нацотборе. У певицы богатая на сомнительные решения биография, что может повлиять на ее восприятие украинцами.

К примеру, факт того, что израильская исполнительница с украинскими корнями игнорирует войны в обеих странах на своей популярной странице в Instagram, порадует только пропалестинских слушателей. OBOZ.UA решил рассказать об Эден подробнее.

Если верить данным из открытых источников, Голан родилась в Кфар-Саве, Израиль, в 2003 году, но детство провела в Москве, куда ее семья переехала из-за работы отца – еврея-латыша. Мать певицы Ольга – украинка по происхождению.

В России артистка прожила 13 лет, пока в 2022-м не вернулась на родину. В ее профиле сохранилось одно фото из Москвы двухлетней давности.

Дедушка Голан – Юрий – когда-то окончил факультет журналистики МГУ и работал в газете "Советская молодежь". У мужчины откровенно проукраинская позиция, о чем можно сделать вывод, лишь поверхностно взглянув на страницу в Facebook. На его стене – украинский флаг, высмеивание псевдо-референдумов, "импортозамещения" и Путина, а также теплые слова об успехах внучки.

Возвращаясь к жизни певицы в РФ, следует упомянуть, что описывала она эти годы двояко. Хотя именно в России Эден приобрела популярность, приняв участие в "Голосе" и Нацотборе на детское Евровидение, россияне так и не признали уроженку Израиля "своей".

По словам Голан, она чувствовала себя некомфортно из-за частых проявлений антисемитизма. К примеру, российские друзья не хотели называть ее Эден, поэтому звали "Наташей".

В 2016 году артистка выступала на конкурсе "Новая волна" в оккупированном Крыму в дуэте с певицей Нюшей.

Ранее OBOZ.UA писал, кто такая AIKO, которая представит Чехию на Евровидении-2024, и почему ее сравнивают с предательницей Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!